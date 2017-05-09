Türk Telekom Stylus 3 ekran görüntüsü alma konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Akıllı telefonların en güzel özelliklerinden bir tanesi ise ekran görüntüsü alma özelliğidir.Ekran görüntüsü alma işlemleri hemen hemen birbirine benzemektedir.Sadece markaların modellerinde yer alan tuş tasarım farklılıkları ile değişiklik göstermektedir.Türk Telekom Stylus 3 modelinde ekran görüntüsü alma işlemi aynı LG Stylus 3 modelinde olduğu gibi yapılmaktadır.Bu modelde ekran görüntüsü alma işlemi malesef diğer telefonlara göre çok daha zor olarak gerçekleşmektedir.

Türk Telekom Stylus 3 ekran görüntüsü almak için güç tuşu ile ses kısma tuşlarına aynı anda 1-2 saniye civarında basılı tutmanız yeterli olacaktır.İşlemi başarı ile gerçekleştirdiğinizde deklanşör sesinide duyacaksınız.

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