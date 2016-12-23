Türk Telekom Honor 7 parmak izi tanımıyor! Telefonu nasıl açarım

Türk Telekom Honor 7 sahibi bir ziyaretçimiz telefonunun parmak izini okumadığını ve telefonu açamadığını, nasıl açabileceği konusunda yardım istemiştir.Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz.

İlk olarak Honor 7’de parmak izi sensörü sizi tanımadığınızda telefonun arkasında bulunan sensörü temizlemenizi öneriyoruz.Uzun süreli kullanımlarda sensör üzerinde parmak lekeleri tabaka oluşturabilmektedir.Ayrıca eliniz çok kirli olması durumunda parmak izi sensörü algılamayabilmektedir.Parmak izinizi eğer düzgün olarak kaydetme işlemi yapmadıysanız parmağınızın kenar kısımlarını okutmaya çalışınız.Eğer bu işlemlerde işe yaramıyorsanız en son çare olarak parmak izi tanıma işlemi yaparken oluşturmuş olduğunuz Yedek PIN kodu ile telefonunuzu açabilirsiniz.Eğer PIN kodunuda hatırlamıyorsanız malesef telefona hard format atmaktan başka çareniz bulunmamaktadır.Honor 7 modelinde malesef google hesabınız ile oturum açma özelliği bulunmamaktadır.

Not: Telefona format atarsanız fotoğraflarınız,müziklerini v.s. microSD hafıza kartı haricinde bulunan tüm verilerin silineceğini unutmayınız.

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