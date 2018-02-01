Türk Telekom Honor 7 dilini Türkçe yapma

Mail adresimize gelen bir soruyu yanıtlamak istedik.

Huawei Türk Telekom Honor 7 sahibi bir ziyaretçimiz telefon dilini İngilizce’den Türkçe’ye nasıl çevirebileceği konusunda destek istemiştir.

Türk Telekom Honor 7 modelinde İngilizce dili yada herhangi bir yabancı dilden Türkçe’ye dönmek için yapmanız gereken ilk işlem hemen hemen her telefonda olan Setting sekmesine giriş yapınız.Sayfanın en aşağısında bulunan Advanced Settings‘e giriş yaptığınızda Language / Input bölümünü göreceksiniz.Bu kısma girdiğinizde Language/Region basıp açılan iki seçenekten üstte olan Language‘ye giriş yapınız.Burada çevirmek istediğiniz dili bulup tamam denemeniz yeterli olacaktır.

Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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