Türk Telekom (AVEA) tarife aşımı dakika fiyatları

Türk Telekom hattı kullanıyorsanız ve kota aşımı hakkında bilgi için buyrun..

Bugün yorum olarak gelen bir destek sorusuna yanıt vermek istedik.Takipçimiz Avea tarife aşımı sonrasında dakika fiyatları hakkında bilgi istemiştir.İlk olarak Avea markası artık Türk Telekom çatısı altında birleşti.Ayrıca ziyaretçimiz Türk Telekom’da hangi tarifeyi kullandığını yazmamıştır.Bunun için malesef tam net bilgi veremiyeceğiz.Fakat Türk Telekom resmi internet sitesinde bütün tarifeleri gösteren sayfaya giriş yaptığınızda size ait olan tarifeyi seçerek açılan sayfada gerekli bilgilerin olduğunu göreceksiniz.

Türk Telekom resmi internet sitesinde yazan tarife kalan kullanım bilgisini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Türk Telekom kalan tarife bilgisi nasıl alınır?

Tarife kapsamında kalan dakikalar için SES, kalan SMS hakları için SMS ve cepten internet hakkı için INTERNET yazıp 5555’e SMS gönderilerek öğrenebilirsiniz. Bu servis dakika ve SMS’ler için 6 saat, internet için 12 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.

Güncel borç bilgisi için GUNCEL yazıp 5555‘e gönderilerek son birkaç güne kadar olan faturalanmamış kullanım tutarı öğrenilebilir. Bu servisten ay içinde alınan ilk ve 2. bilgi mesajı 0,99 TL olarak ücretlendirilir. Aynı ay içinde yapılan diğer sorgulamalar ücretsizdir.

Tarifenizden kalan kullanım haklarınızı hattınızdan 9333’ü arayarak,*124#’yi tuşlayarak ya da Online İşlemler’e giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Cepten internet, Ses ve SMS kullanım haklarınızın her biri için %80’i ve %100‘ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilendirmeler dakika ve SMS için 6 saat, internet için 12 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.

Not: Eğer uğraşmak istemiyorsanız bize yorum yazarak tarifenizi yazınız ve size Türk Telekom tarife aşımı dakika fiyatlarını mail olarak gönderelim.

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