Türk Telekom (Avea) çağrı engelleme numara kaldırma

Türk Telekom çağrı engelleme servisini kullanan bir ziyaretçimiz engellediği numaraları nasıl kaldırabileceği konusunda yardım istemiştir.

Türk Telekom çağrı engelleme servisi ile birçok kişi rahatlık yaşamaktadır. Sizi rahatsız eden numaraları bu servis ile engelleyerek hiçbir şekilde size ulaşamıyor. Sizi aramak istediğinde arayan kişi 4 farklı uyarı tonu almaktadır.

Aradığınız numara şu anda müsait olmadığından çağrı kabul etmemektedir, daha sonra tekrar deneyebilirsiniz.

Aradığınız numara şu anda çağrı kabul etmemektedir.

Aradığınız numara şu anda telefonunu cevaplayamıyor.

Aradığınız numara şu anda telefonunu cevaplayamıyor, daha sonra tekrar deneyebilirsiniz.

Çağrı engelleme servisinden numara silmek istiyorsanız aşağıdaki işlemi yapmanız yeterli olacaktır.

Engellenen listesinden numara çıkarmak için: Engellenen listesinden çıkarmak istediğiniz numarayı “SIL CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX” şeklinde yazıp 5555’e gönderebilirsiniz.

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