Türk Telekom 10 GB İnternet 1000 dakika ve 1000 SMS tarifesi

Türk Telekom’un İnterneti bol 10 GB tarifesi çok tercih edilmektedir.Artık bütün akıllı telefon kullanıcıların internet paketleri bulunmaktadır.

Video izlerken,sörf yaparken bir anda internetiniz dolabilmektedir.Eğer çok internet düşkünü birisiyseniz Türk Telekom’un İnterneti Bol 10 GB tarifesini tavsiye ediyoruz.Ayrıca bu tarifenin yanında her yöne geçerli 1000 SMS ve her yöne konuşabileceğiniz 1000 dk hakkınız bulunmaktadır.Bu kampanyalı tarifeye taahhüt vererek ayda 39.90 TL’den sahip olabilirsiniz.

Tarifeden taahhütlü aylık ücret ile yararlanmak için Müşteri Hizmetleri veya SMS aracılığıyla taahhüt verilmesi gerekmektedir. SMS aracılığıyla taahhüt vermek için SOZ yazıp 5555’e SMS gönderilmesi gerekmektedir.

Türk Telekom 10 GB tarifesi kalan kullanım hakkı sorgulama

Tarife kapsamında kalan dakikalar için SES , kalan SMS hakları için SMS ve cepten internet hakkı için INTERNET yazıp 5555 ‘e SMS gönderilerek öğrenebilirsiniz. Bu servis dakika ve SMS’ler için 6 saat, internet için 12 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.

Güncel borç bilgisi için GUNCEL yazıp 5555 ‘e gönderilerek son birkaç güne kadar olan faturalanmamış kullanım tutarı öğrenilebilir. Bu servisten ay içinde alınan ilk ve 2. bilgi mesajı 0,99 TL olarak ücretlendirilir. Aynı ay içinde yapılan diğer sorgulamalar ücretsizdir.

Internet, dakika ve SMS kullanım haklarınızın her biri için %80’i ve %100’ü kullanıldığında SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır.

Tarife kalan tüm kullanım hakları 9333’ü ücretsiz arayarak ya da *124#’yi ücretsiz tuşlayarak da öğrenilebilir.

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