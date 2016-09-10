TP-Link Neffos X1 Max yorumları nasıl? Alınır mı

TP-Link Neffos X1 Max incelemesi hakkında bilgi arıyorsanız bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

TP-Link Neffos X1 Max resmi olarak tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunları sabırsızlıkla bu telefonun Türkiye’ye gelmesini bekliyor.TP-Link Neffos X1 Max Türkiye satış fiyatı resmi olarak açıklanmadığı için malesef herhangi bir fiyat belirtemiyoruz.Teknoscrool.com olarak kısaca önemli özelliklerine bakalım;

İlk olarak 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu ölçüde bir akıllı telefon hem kullanım olarak hem taşıma olarak rahatlık sağlamaktadır.Bu ekran büyüklüğünü destekleyen 3000 mAh’lık bir batarya kapasitesi bulunmaktadır.39 Dakikada yüzde 60’lık bir dolum oranı olarak hızlı şarj özelliği bulunmaktadır.TP-Link Neffos X1 Max işlemci gücüne baktığımızda 2.0 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli, 3 GB LPDDR3 RAM’i bulunmaktadır.

32 GB’lık dahili depolama hafızası ile farklılık yaratıyor.Ayrıca TP-Link Neffos X1 Max microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı evet olacaktır.TP-Link Neffos X1 Max kamera özelliklerine baktığımızda 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.4.5G teknolojisi olarak kategori 4 sınıfını desteklemektedir.

Yani saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşırken 50 Mbps karşı tarafa yükleme hızına ulaşabilmektedir.Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği ile farklılık yaratan bu modelin Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Fakat Türkiye’ye uygun fiyat ile gelirse birçok kişi bu telefonu almak isteyecektir.TP-Link Neffos X1 Max hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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