TP-Link Neffos X1 Lite özellikleri

X1 Lite, bir Octa çekirdekli işlemci ve 2GB yüksek hızlı RAM ile donatılmıştır. ihtiyacınız olduğunda güçlü ve istikrarlı bir performans sunar.

Çift eğri bir arka kapak, X1 Lite’ın avucunuzda mükemmel bir şekilde dinlenmesine izin vererek doğal bir his yaratır. Akıllı telefonlar, hareket halindeyken kullanılabilirlik için en iyi şekilde tasarlanmıştır. X1 Lite, ses deliği, kamera ve parmak izi sensöründeki simetriyi vurguluyor ve basit ve temiz bir görünüm sağlamakta ve yalnızca bir elle kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Sadece Bir Parmakla Daha Fazla Kontrol. Arkadaki parmak izi sensörü X1 Lite’in karmaşık bir kilidini açmak için algoritmalar Sadece 0,2 saniyelik hız. Telefonunuzu 360 ° açar. Parmak iziyle aktive olan selfie kamerası mevcut

İçinde TP-Link Neffos X1 Lite, MediaTek MT6750 yonga setinde 1.5 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir Cortex-A53 işlemci ile güçlendiriliyor. Video kısmı, 520 MHz’de çalışan bir Mali-T860MP2 grafik çipi tarafından işleniyor. Hafızada ise 2GB RAM ve 16GB dahili flash depolama alanı bulunuyor.

Bu, aynı anda iki farklı SIM kartı (her ikisi de nano-SIM olmalıdır) kullanabileceğiniz Dual SIM akıllı telefon. Bununla birlikte, her iki SIM kartı 3G WCDMA veya 4G LTE’ye bağlanabilse de, bunlardan sadece bir tanesi aynı anda 3G / 4G’ye bağlanabilir. Akıllı telefon Çift SIM İkili Bekleme uygulamasında çalışır, yani her iki SIM kartı da kullanmadığınızda da etkin durumdaysa, bir tanesini çağırdığınızda diğeri etkin değildir.

TP-Link Neffos X1 Lite akıllı telefonun arka kamerasında 13 megapiksel, f / 2.0 diyafram, faz tespit otofokus ve düşük ışık koşullarında çift LED flaş bulunuyor. Cephede 84 ° geniş açı lensli 5 megapikselli bir selfie kamera alıyorsunuz.

TP-Link Neffos X1 Lite, pusula, jiroskop sensörü, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü ve parmak izi okuyucu gibi bir dizi sensörden topladığı bilgilerden yararlanır. Bu günlerde daha düşük bütçeli akıllı telefonlara parmak izi okuyucuları geliyor gibi görünüyor ve bu harika.

İnternet ve diğer cihazlara bağlanmak için, TP-Link Neffos X1 Lite, Wi-Fi 802.11a / b / g / n standartlarıyla uyumlu ve 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz ağlara bağlanabilen bir Wi-Fi yongasına sahiptir. . Ayrıca, akıllı telefonun dahili bir Bluetooth 4.1 çipi de var.

