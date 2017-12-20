TP-Link Archer VR2800 hakkında bilgiler arıyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Süper Hızlı Bir VDSL Modem Yönlendiricisi

VDSL2 teknolojisi, 100Mbps’ye kadar VDSL genişbant hızları sunar. 5GHz’de 2167Mbps ve 2.4GHz’de 600Mbps Gelişmiş Broadcom® NitroQAM ™ ve 4-Stream teknolojisinin güçlü bir birleşimi, her cihaz için 5GHz bant kablosuz hızlarını artırmak için geniş veri aktarım olanaklarını sunar. Daha Fazla Hız İçin Dalga 2 MU-MIMO 802.11ac Wave 2, Wi-Fi’nin en yeni standardıdır. Bu, dört eşzamanlı veri akışı cihazları standart AC yönlendiricilerden 4 kat daha hızlı hıza bağlayan MU-MIMO teknolojisini içerir. Buna ek olarak, Dalga 2, daha hızlı aktarım hızları için genişletilmiş, tek bir kanalda * 160MHz’ye kadar bant genişliğini * etkinleştirir.

Tüm Eviniz İçin Maksimum Kapsama

Tüm ev Wi-Fi’ye mi ihtiyacınız var? VR2800 size kapalı. Dört harici anten, her yönde güçlü ve geniş bir ağ oluşturur. Güç amplifikatörleri ve düşük gürültülü amplifikatörler, Wi-Fi kapsamını artırmak için gönderim ve alım sinyallerini artırır. Hedefli bağlantıları bulmak ve oluşturmak için ışın biçimlendirme ile, istediğiniz yerde cep telefonunuzu alırsınız.



Yıldırımlı Kablolu Bağlantılar

Dört Gigabit Ethernet portu Fast Ethernet’den 10 kat daha hızlı çalışır. Oyun konsolunuzu, masaüstünüzü veya IPTV’yi 4K hızına bağlayın. İki adet USB 3.0 portu, sabit diskleri bağlamanıza ve USB 2.0’dan 10 kat daha hızlı aktarmanıza olanak tanır. Ağınızdaki dosyaları, fotoğrafları, müzikleri ve videoları hızlı ve kolay bir şekilde paylaşın.

Olağanüstü Cihaz için Güçlü Bir Kalp VR2800, endüstride lider Broadcom 1GHz çift çekirdekli işlemci ve iki eş-işlemci ile çalışır ve en üst düzeyde performans göstermesini sağlar. Broadcom, dünyanın dört bir yanındaki 100’den fazla İnternet Servis Sağlayıcı için entegre çözümler sunan DSL ürünleri için dünyanın en yaygın yonga setlerini üretmektedir. Bu, yalnızca mükemmelliği garanti etmekle kalmaz, İSS’nizle de uyumluluğu garanti eder.

Daha Kolay Kurulum? Bunun için bir Uygulama Var Ücretsiz uygulama Tether, Archer VR2800’ü herhangi bir Android veya iOS cihazından kurmanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Tether, gelişmiş işlevleri elinizin avucuna koyar. Ebeveyn Denetimleri, çocuklar için güvenli bir ağ ortamı oluşturmanıza yardımcı olur. Misafir Ağı ve Engel Listesi, ev ağınızı kontrol etmenizi ve kimin kullandığını seçmenizi sağlar. Ağ yönetimi daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı.

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