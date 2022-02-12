TikTok’ta Videoya Hediye Atma Özelliği Nasıl Açılır?

TikTok sosyal medya siteleri arasında en verimli ve kolay para kazanılacak platformlardan biridir. Para kazanma yöntemleri arasında, paylaştığınız videolara sponsor almak ya da başka bir kaynağa trafik oluştumak olsa da aslında en çok tercih edilen yöntem kullanıcılar tarafından gönderilen hediyelerdir.

TikTok platformunu kullanıyorsanız, birçoğunuz yeni gelen videoya hediye atma özelliğini fark etmişsinizdir. Bu özellik eskiden yabancı TikTok kullanıcılarında halihazırda vardı fakat Türkiye’ye yeni geldi.

Bu özellik sayesinde eğer sık canlı yayın açmayan bir kullanıcı iseniz, keşfete girmiş videolarınız sayesinde hediye alarak para kazanabilirsiniz. Size bu yazımızda, bu özelliğin nasıl açılacağını göstereceğiz. Yalnız bu özelliği açabilmeniz için TikTok tarafından bazı koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu koşullar şunlar:

En az 100.000 takipçinizin olması.

Videoların hediyelere uygun olması için güvenlik denetiminden geçmesi.

En az 30 gündür aktif olan bir hesaba sahip olmanız.

En az 30 gündür aktif olan bir hesaba sahip olmanız. Yaş gereksinimini karşılamış olmanız.

Eğer bu koşulları yerine getirmiyorsanız, bu özelliği aktif edemezsiniz. Eğer yerine getiriyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak bu özelliği açabilirsiniz.

Adım 1: Sağ üstteki 3 çizgiye tıklayın.

Adım 2: “İçerik üreticisi araçları” seçeneğine tıklayın.

Adım 3: “Hediyeler” adlı seçeneğine tıklayın.

Bu seçenekte bahsedilen koşulları yerine getiriyorsanız özelliği aktif edebilirsiniz.