Bilim ve Teknoloji

TikTok’ta İndirilemeyen Videoları Nasıl İndirirsiniz?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi

TikTok kullanıcılarının bildiği üzere, TikTok’ta izlediğiniz videoları indirebiliyorsunuz.

Fakat bazı kullanıcılar indirme iznini kapattığı için, onların videolarını indiremiyoruz. Eğer çok indirmek istediğiniz bir video indirmeye kapalıysa daha fazla endişelenmenize gerek yok, çünkü bu yazımızda bu indirmeye kapalı videoları nasıl indireceğinizi resimli bir şekilde göstereceğiz. Ayrıca bu videoları filigransız (çaprazlarda görülen TikTok simgesi) olarak indireceğiz.

Adım 1: İndirmek istediğiniz videoya girin ve sağ alttaki yön işaretine benzeyen paylaşma butonuna tıklayın.

Adım 2: Burada “bağlantıyı kopyala” seçeneğine tıklayın, gördüğünüz gibi video indirmeye kapalı.

Adım 3: Herhangi bir web tarayıcısından (Chrome gibi) https://ssstik.io/tr adresine girin ve kopyaladığınız bağlantıyı “Bağlantıyı yapıştırın” kısmına yapıştırın ve “İndir” butonuna tıklayın.

Adım 4: Bu ekranda video olarak indirmek isterseniz “Filigran olmadan” ya da “Filigran olmadan [2]” seçeneğini seçebilirsiniz. Ses dosyası olarak indirmek isterseniz, “Download MP3” adlı tuşa tıklamanız gerekecek.

Son olarak bu videolar internet ortamında çok rahat indirilebiliyor olsa da kullanıcıların bir sebepten dolayı indirmeyi yasakladığı videolar olduğunu hatırlatmak isteriz. Etik olarak uygun mu, değil mi o konuyu size bırakıyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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