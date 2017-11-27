Telefondan bilgisayara fotoğraf aktarma (2 basit yöntem)

Rahman isimli bir takipçimiz akıllı telefonundaki fotoğrafları bilgisayarına nasıl aktarabileceği konusunda destek istemiştir.

Akıllı telefonların çözünürlükleri yüksek olduğu için dahili depolama hafızaları ve microSD kartlar çok çabuk dolmaktadır.Teknoscrool olarak sizlere en basit iki yöntemi anlatmak istiyoruz.

İlk olarak telefonunuzun şarj aletini bilgisayarınıza bağlayarak aktarma yapabilirsiniz.Şarj kablonuzu bilgisayara taktığınızda telefon size ne işlem yapmak istediğinizi soracaktır.Dosya ve fotoğraf depolama olarak seçtiğinizde bilgisayarınız otomatik olarak telefonunuzu depolama cihazı olarak tanıyacaktır.Bu işlem tamanlandıktan sonra Bilgisayarıma giriş yaptığınızda telefonunuz göreceksiniz.Pictures yada videolar bölümünden istediğinizi kopyalayabilirsiniz.Bu yöntem en sade ve güzel olanıdır.Diğer yöntem ise daha farklıdır.

Google PlayStore’a girip telefonunuza AirMore uygulamasını indiriniz.İndirme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarınızın internet tarayıcısından web.airmore.com adresine bağlanınız.Sayfa açıldıktan sonra uygulamayı çalıştırın ve bilgisayar ekranındaki kare kodu eşleştiriniz.Bu işlem tamamlandığınızda artık bilgisayarınızda telefonunuzu istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz.Dosya aktarımı,gönderimi,mesaj gönderme v.s v.s. bütün işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

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