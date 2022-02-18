Telefonda Videonun Sesi Var Ama Görüntü Yok!

Bazen telefonumuza indirdiğimiz videoları oynatmakta problem yaşayabiliyoruz ve videomuz oynatıldığı halde sadece siyah bir ekran görüyoruz. Bu sorun bazı çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor fakat genelde sıkıntı oynatmak istediğimiz videonun codecinin,

kullandığınız medya oynatıcısında olmadığından kaynaklanıyor. Kısacası bu sorunu kolayca farklı bir medya oynatıcısını indirerek çözebiliyoruz. Biz de size bu yazımızda bu problemi çözebilmek için VLC adlı bir medya oynatıcısını indirmeyi ve kullanmayı göstereceğiz.

Eğer Android kullanıyorsak Google Play Store’dan IOS kullanıyorsak AppStore’dan VLC adını aratarak uygulamayı indiriyoruz.

Sonrasında açmak istediğiniz videoyu uygulamanın içinden bulabilirsiniz ya da dosyalarınızdan bulup VLC ile açabilirsiniz.

Bu problem sadece telefonlarımızda değil bazen bilgisayarlarımızda da karşımıza çıkabiliyor. Uygulamanın bilgisayarlar için de bir versiyonu var, eğer bilgisayarınızda da

karşılarsanız, bu uygulamayı rahatlıkla kullanabileceğinizi unutmayın.