Telefonda adres çubuğunu aşağıya alın ve rahatlığa kavuşun

Bugün bir dostumuz akıllı telefonumuza bir ayar yaparak Chrome internet tarayıcı çubuğunu aşağıya aldı.Kullanımı daha rahat olduğunu düşündüğümüz için sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Dostumuz büyük ihtimal başka bir internet sitesinden bunu öğrendiğini düşünüyoruz ve o sitenin adresini veremediğimiz için sizlerden ve o site sahibinden özür diliyoruz.

Akıllı telfonlarda en çok kullanılan internet tarayıcıları arasında Chrome zirveye oynamaktadır.Hızlı bir arayüzü ve kullanışlı olması ile Chrome tartışmasız popüler bir internet tarayıcıdır.Yeni çıkan akıllı telefonlar artık 5 inç üstü ekran boyutuna sahiptir.5 inç ve üzeri ekran boyutu olduğu zaman telefonu tek elle kullanmak oldukça zorlaşmaktadır.Haliyle Chrome’a giriş yaptığınızda adres çubuğu üstte kaldığı için diğer elinizi kullanmak zorundasınız.Chrome adres çubuğu aşağıda olsa nasıl olurdu diye düşündünüz mü? Biz bir kaç gündür kullanıyoruz ve alışmak zor oldu fakat eskisinden daha kullanışlı olduğunu belirtelim.Yılların vermiş olduğu alışkanlıktan vazgeçmekte zor olmadı ama sizde deneyince göreceksiniz ve keşke daha önce böyle olsaydı diyeceksiniz.

Chrome adres çubuğunu aşağıya almak için ilk olarak Chrome tarayıcısını açınız.

Adres çubuğuna chrome://flags yazın ve arayınız.Yukarıda gösterdiğimiz resimdeki gibi bir sayfa açılacaktır.Üst tarafta bulunan üst üste 3 noktaya basın ve sayfada bul sekmesine giriş yapınız.Arama kısmına ise Chrome Home Android yazınız.Otomatik bulma tamamlanınca Default olan seçeneği ” Enabled “ yapınız.

Bu adımlardan sonra aşağıda sayfayı yeniden başlatın uyarısı göreceksiniz.Yeniden başlat butonuna bastığınızda chrome sayfası kapanacak ve tekrar açıldığında adres çubuğunun altta olduğunu göreceksiniz.

Bir süre kullanın ve farkı göreceksiniz.Eğer alışamazsanız tekrar adımları izleyerek Default yapmanız yeterli olacaktır.

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