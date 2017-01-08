Telefon şarjda çok ısınması normal mi?

Akıllı telefonların şarjda ısınması konusunda sizlere ufak bir bilgi vermek istedik.

Bir ziyaretçimiz Vestel venüs akıllı telefon modelini aldığını ve şarjdayken telefonun aşırı derecede ısındığını, acaba telefonda mı bir sorun olup olmadığı konusunda bizden yardım istemiştir.Akıllı telefonlar uzun süreli oyun oynamalarda ve şarjdayken ısınması çok normaldir.Hatta bazı modeller var oyun oynarken telefonun yanacağını düşünürsünüz fakat herhangi bir şey olmaz.Şarjdayken de ısınma olur.Fakat telefon şarj olurken kesinlikle telefonu kullanmayınız.

Birçok kişi bu hatayı yapmaktadır.Şarj olurken zaten telefon ısınıyor, birde şarjdayken oyun oynadığınızda telefon 2-3 katı daha ısınacak.Bu işlem telefonunuza zarar verirken bataryanızın ileri ki zamanlarda şişmesine neden olacaktır.Telefon üretilirken şarjda ısınma derecesi modele herhangi bir zarar vermiyor.Testlerden zaten bu şekilde geçmektedir.Ama şarj olurken oyun oynarken ısınma derecesinin testi yapılmamaktadır.

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