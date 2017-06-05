Telefon neden ısınır, nasıl dikkat etmeliyiz!

Akıllı telefonlar her geçen yıl gelişse de, iki noktada hep yerinde sayıyorlar. Bu cihazların hem bataryaları çok yavaş geliştiriliyor, hem de ısınma sorununa bir türlü çare bulunamıyor.

Akıllı telefonlar neden ısınır? Açıkçası bu sorunun yanıtı temel fizik kurallarında gizli; hareket oldukça, ısı da olur. Cep telefonları düzenli enerji harcıyorlar ve bu yüzden de ısı üretiyorlar. İşlemciye, çipsetlere ve belleğe yük bindikçe, ısı da kaçınılmaz oluyor.

Buna rağmen, telefonunuz çabuk ısınıyorsa endişelenmenize gerek yok. Her ne kadar bu can sıkıcı bir durum olsa da, alabileceğiniz çeşitli önlemler mevcut.

Telefonlar neden ısınıyor?

Genel olarak konuşursak, işlemci çipsetleri çok iyi optimize ediliyorlar ve aşırı ısınmanın önüne bu şekilde geçiliyor. Bu ürünler yüksek sıcaklıklara dayanıklı yapılırken, potansiyel bir tehlike durumunda işlemci hızı yavaşlıyor ve telefon daha sakin hareket ediyor. Dolayısıyla soğuma sağlanıyor fakat aynı zamanda telefon da yavaşlıyor.

Aşırı ısınmanın telefona zararları neler?

Modern telefonların içinde lityum iyon bataryalar bulunuyor ve aşırı ısınma, bu ürünlerde kısa devreye yol açabiliyor. Bataryanın kısa devre yapması, cihazın komple zarar görmesine de sebep olabiliyor. Hatta bunun bir örneğini geçtiğimiz yıl satışa çıkan Samsung Galaxy Note 7 telefonlarda görmüştük. Note 7 faciası olarak bilinen olayda, pek çok Samsung yapımı telefon aşırı ısınmadan ve batarya sorunlarından kaynaklı çalışmaz hâle gelmişti ve ardından ürünler toplatılmıştı.

Telefonum çok ısınıyor, ne yapmalıyım?

Telefonun aşırı ısınmasına karşı alınacak ilk önlem bataryada. Öncelikle cihazınızı tamamen boşaltmamaya özen gösterin. Telefonunuzu şarj etmek için bataryanın yüzde 0’a inmesini beklemeyin, yüzde 20-30 seviyelerinde şarja takın. Aynı zamanda yüzde 100 şarj olduktan sonra da şarjda bırakmamaya özen gösterin.

Aynı zamanda hem şarjda, hem de genel olarak telefonu bıraktığınız zemin de önemlidir. Şarj esnasında telefon zaten normalden fazla ısınır ve yatakta, kanepede bırakmanız bu durumu arttırır. Dolayısıyla sert ve soğuk zeminlerde bırakmaya özen gösterin. Diğer yandan, telefonunuzu hiçbir zaman sıcak bölgelere koymayın. Genellikle araba içinde unutulan, güneş ışığına maruz kalan akıllı telefonlar kısa sürede ısınmakta ve devreleri yanmakta.

Telefonunuzu geceleri şarj etmek de pek akıllıca değil. Aslında insanlar genellikle yatmadan önce telefonu şarja koyuyor ve böyle uyuyor fakat gece şarja bırakılan telefon hem çok ısınıyor, hem de kalıcı batarya sorunlarına davetiye çıkarılıyor. Aynı zamanda bu sırada bataryanın patlama riski de oluşuyor. Birçoğumuz akıllı cihazlarımızı kapak-kılıfla kullanıyoruz fakat devamlı olarak bu ürünleri takmak da ısıyı arttıran faktörler arasında.

Sanılanın aksine, ısınma sorunları sadece donanım kaynaklı da olmuyor. Aynı zamanda yazılımsal problemler ve telefon içindeki uygulamalar da haddinden fazla ısınmaya yol açabilir. Öncelikle daima işletim sistemi güncellemelerini yapın ve gereksiz uygulamalardan kaçının. Optimizasyonu iyi yapılmamış uygulamalar sistemi çok fazla yorarken, ortaya ısınma sorunu çıkıyor ve gereksiz enerji tüketiyorlar. Bu uygulamaları tespit ettiğinizde eğer gerçekten gerek duymuyorsanız telefonunuzdan tamamen kaldırmanızı öneririz.

Özellikle Apple marka telefonların aksesuarları oldukça pahalı oluyor ve insanlar üçüncü parti, tabiri caizse korsan ürünlere yöneliyorlar. Fiyat olarak tasarruf sağlasa da, aslında bu durum kalıcı hasarlara yol açabilliyor. Özellikle şarj cihazı alırken, telefonunuz hangi marka olursa olsun orijinal ürün kullanmanızı tavsiye ederiz. Korsan üretim şarj cihazları maalesef ciddi sorunlar yaşatabiliyor. Dolayısıyla mecbur kalmadıkça üçüncü parti üretilmiş telefon aksesuarlarından da mutlaka kaçının.

Tüm bu basit önlemleri aldığınız takdirde, belki ısınma sorununu kökten çözemeyeceksiniz fakat en azından belli ölçüde aza indireceksiniz. Unutmayın ki, normal seviyedeki bir ısınma telefona zaten zarar vermez. Önemli olan bunun ciddi boyutlara ulaşmamasıdır.

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