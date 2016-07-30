Telefon Meşgulken Arayanı Görme Nasıl yapılır?

Telefon ile konuşurken sizi arayanı nasıl öğrenebilirim diye merak ediyorsanız bu yazımızı okumanızı öneririz.

Telefonunuzla görüşme yaparken sizi arayan numaraları görmek hiçde zor değil. Telefonunuz meşgul haldeyken sizi kimin aradığını yapacağınız bir takım ayarlarla rahatlıkla görebilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için arama bekletme servisinden yararlanmanız gerekir. Bu işlemi yaptıktan sonra karşı taraf meşgul sesi yerine aradığınız kişi şu an bir başkasıyla görüşüyor uyarısını verecektir. Bu sayede telefonda olan kişiyi bekleterek diğer görüşmeye yanıt verebilirsiniz. Telefonla gün içinde çok konuşan biriyseniz bu özelliği çok seveceksiniz.

Çağrı Bekletme Servisi Kısayolları

Telefonda biriyle görüşürken gelen diğer bir çağrıyı kabul etmenizi sağlamaktadır. Görüşme yaparken arama sinyali alarak aramayı bekletebilir ve yeni gelen aramaya yanıt verebilirsiniz. Bu özelliği aktif hale getirmek için;

Aktif: *43#

İptal: #43#

Kontrol: *#43#

Telefonunuzun ayarlaeını kullanarak da arama bekletme özelliğini aktif hale getirmeniz mümkün. Bunun için Ayarlar-Arama-Arama Bekletme yollarını izleyin ve aktifleştirin. Bunun haricinde telefonun arama tuşunu kullanarak ayarlara girebilir ve Arama bekletme özelliğini aktifleştirebilirsiniz.

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