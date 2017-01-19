Telefon görüşmesinde sesimizi erkek-kadın sesine çeviren uygulama

Telefonda görüşme esnasında sesimizi erkek-kadın sesine çeviren uygulama var mı diye arama yapıyorsanız sizlere bir yazı hazırlamak istedik.

Sizlerden gelen destek maillerine cevap vermeye devam ediyoruz.Bir takipçimiz bize Android yada İOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda görüşürken sesimizi değiştirebilen bir uygulama olup olmadığını sormuştur.Örnek vermek gerekirse, kadın sesi ile telefonu açıp birilerini işletmek istediğini belirtmiştir.Malesef akıllı telefonlarda bu tarz bir işlemi yapabilecek uygulama geliştirilmedi.Özellikle siz telefonu açtığınızda bay yada bayan sesine çeviren bir uygulamanın çıkmasıda zor.

Eğlence amaçlı bazı uygulamalar bulunuyor.Bu uygulamalar ses tonuzunuz farklı şekilde kaydedebiliyor.Örneğin bir helyum gazı çekmiş ince bir ses yada sincap sesine benzer şekilde sesinizi değiştirebiliyor.Fakat bu dediğimiz uygulamalar konuşma esnasında yapmıyor.Görüşme esnasında sesinizi değiştirebilecek bir uygulama arıyorsanız vaktinizi boşa harmayın diyelim.Geliştiriciler bu tarz bir uygulama üzerinde çalışırsa oldukça başarılı olabileceğini belirtelim.

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