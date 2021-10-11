Tecno Phantom X ekran özellikleri çok başarılı

Tecno Phantom X üst segment donanımı ile teknoloji tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Tecno Phantom X modelinin amiral gemisi model olduğunu belirtelim. Bu yazımızda sizlere Tecno Phantom X ekran özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Tecno Phantom X ekranı kaç inç

6.7 inçlik Super AMOLED ekran teknoloji yer alıyor. 385 PPI Piksel yoğunluğu ile oldukça net görüntü vermektedir. Ekran yenileme hızı 90 Hz‘dir. Menüler arası geçiş, uygulamalar arası geçiş ve oyunlarda çok daha net akıcı kullanım hissedeceksiniz. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır. Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise % 90.83’lük bir güzel oran görmekteyiz.

Tecno Phantom X modeli E-Ticaret sitelerinde 6.999 TL’den satışa çıktı.