Tecno Phantom X Arka kamera özellikleri nasıl?

Bu yazımızda sizlere Tecno Phantom X kamera özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Performansı ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken bu modelin kamera donanımı da bir harika diyebiliriz. Özellikle Süper Gece modu özelliğinin çok iyi olduğu söyleniyor.

Arka ana kamerası 50 MP’dir. Bu kamera ile 4K video kayıt yapabilirsiniz.

Arka ana kamera özellikleri şöyle;

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)

Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF)

Panorama

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Zamanlayıcı

0.8μm (2.4μm) Piksel

7 Elementli Lens

ikinci arka kamera 8 MP ve özellikleri şöyle;

Ekstra Geniş Açı

Makro (Macro) Çekim

Otomatik Odaklama

Üçüncü arka kamera 13 MP ve özellikleri şöyle;

Telephoto

Optik Zoom (2x)

50mm