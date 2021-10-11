Bilim ve Teknoloji

Tecno Phantom X Arka kamera özellikleri nasıl?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 11 Ekim 2021
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Bu yazımızda sizlere Tecno Phantom X kamera özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Performansı ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken bu modelin kamera donanımı da bir harika diyebiliriz. Özellikle Süper Gece modu özelliğinin çok iyi olduğu söyleniyor.

Arka ana kamerası 50 MP’dir. Bu kamera ile 4K video kayıt yapabilirsiniz.

Arka ana kamera özellikleri şöyle;

Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel)
Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF)
Panorama
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Zamanlayıcı
0.8μm (2.4μm) Piksel
7 Elementli Lens

ikinci arka kamera 8 MP ve özellikleri şöyle;

Ekstra Geniş Açı
Makro (Macro) Çekim
Otomatik Odaklama

Üçüncü arka kamera 13 MP ve özellikleri şöyle;

Telephoto
Optik Zoom (2x)
50mm

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 11 Ekim 2021
0 12 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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