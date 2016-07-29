Tabletin desen kilidini unuttum nasıl açarım? Desen kilidi nasıl kırılır

Android tablete format nasıl atılır konusunda bilgi arıyorsanız sizin için detaylı bir format atma bilgilendirmesi yapmak istedik.

Ülkemizde tabletlerde ve akıllı telefonlarda en çok tercih edilen işletim sistemi olarak gösterilen android, her türlü destek ve uygulamaları ile çok beğenilmektedir.Bir ziyaretçimiz model belirtmediği tabletinin desen kilidini unuttuğunu ve tablete nasıl format atabilirim konusunda bizden destek istemiştir.Teknoscrool.com olarak sizlere Android tablet format nasıl atılır konusunda elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz.

İlk olarak tabletinizi kapatınız.Eğer zaten açılmıyorsa aşağıdaki adımları uygulamaya devam ediniz.

Tabletiniz kapalı konumdayken ses açma ve güç tuşuna basılı tutarak açınız.Samsung modellerinde ise ek olarak home tuşunada basılı tutmanız gerekmektedir.)

Tablet açılınca karşımıza Android Recovery menüsü çıkacaktır.Bu kısımda dokunmatik ekran çalışmayacağı için sadece ses kısıp açma ve güç butonu çalışacaktır.Seçeneklerde aşağı yukarı çıkmak için ses tuşlarını, sekme onaylamak için ise güç tuşunu kullanacaksınız.

Recovery modunda telefonu Wipe yapmamız gerekiyor

Ekranda çıkan menülerden wipe data reset/facrorty reset yazan menünün üzerine gelin ve power tuşuna basarak onaylayın.

Karşımıza gelen ekranda yes butonuna gelerek bir kez daha power tuşuna basın.

Sonra telefonu reboot edin ya da kapatın.

Yukarıdaki adımlar ile tabletinize format atmış olacaksınız.Bu yöntemi desen kilidini unuttuğunuzda en son yöntem olarak kullanınız.Daha öncesinde ise Google hesabınız ile açmayı yada yedek PIN oluşturduğunuz şifre ile açmayı deneyin.Eğer bunları yapamazsanız mecburen tabletinize format atmaktan başka çare bulunmamaktadır.

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