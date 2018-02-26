Tablet’e WhatsApp yükleme (kesin çözüm)

Ziyaretçilerimizden uzun zamandır Tablet’e WhatsApp nasıl yüklenir “ soruları gelmekteydi. Teknoscrool.com olarak bu soruyu cevaplamak istedik.

Zira birçok internet sitesi yanlış bilgiler vermektedir. İlk olarak Android işletim sistemine sahip tablet’ten Google PlayStore giriş yapıp WhatsApp’ı indirmek istediğiniz bu cihaz uyumlu değil uyarısı alacaksınız.

İlk olarak buraya tıklayınız. Açılan sayfada “ Şimdi İndirin “ butonuna basınız. Tabletiniz APK dosyasını indirecektir. İndirilen dosyayı yüklemek istediğinizde büyük ihtimalle cihazınız ise “Bilinmeyen Kaynaklardan” yüklemeyi aktif etmenizi isteyecektir. Gerekli olan kutucuğu işaretledikten sonra kurulum başlayacaktır.

Kurulum tamamlandıktan sonra WhatsApp’ın kısayolu çıkacaktır. Kurulan WhatsApp’ı açtığınızda ilk olarak WhatsApp tablette kullanılmamaktadır uyası alacaksınız. Bu adımı atladıktan sonra numara girme işlemi gelecektir. Akıllı telefonunuzda kullandığınız WhatsApp numarasını giriniz. Daha sonra akıllı telefonunuza WhatsApp’tan onay mesajı gelecektir. Gelen 6 haneli şifreyi tabletteki ekrana giriniz.

Onay tamamlandıktan sonra WhatsApp ekranı gelecektir. İlk açılış ekranında ekranda kimseyi görmeyebilirsiniz. Normal olarak rehberiniz, tabletinizde yüklü olmadığı için kimseyi görmeyeceksiniz. Eğer tam olarak WhatsApp’ı tablette kullanmak istiyorsanız rehberinizin bir yedeğini tabletinize yüklemenizde fayda bulunmaktadır.

NOT: Tablet’e WhatsApp nasıl kurulur konusunda size anlatmış olduğumuz anlatımı bizzat Samsung Galaxy Tab 4 tabletinde denedik ve sorunsuz olarak kullandığımızı belirtmek isteriz. Takıldığınız herhangi bir konuda bize yorum yazara ulaşabilirsiniz.

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