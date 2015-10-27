Swarm’da Check-in nasıl silinir? Son Check-in nasıl gizlenir?

Swarm’da Check-in nasıl silinir
Swarm uygulaması bu yıl kullanıcı sayılarında muhteşem şekilde artış gösterdi.Bunun en büyük etkisi kesinlikle sorun çıkarmayan bir uygulama olmasından dolayı.Tabi aktif olarak kullanıldığınıda sakın unutmayalım.
Swarm uygulaması milyonlarca kişinin zevkle kullanıdığı bir uygulama olarak yoluna devam ediyor.Check-in yaparak yakınınızdaki kişiler ile arkadaşlık kurabilmenize yarıyor.Bu sayede sayısı her geçen gün artarken sizlere bazı konularda bilgi vermek istedik.
Genellikle en sık yapılmak istenenlerden bir taneside son check-in’i silmek oluyor.Bazen o ortamda gözükmemek için hemen check-in’i kaldırmak isteyen kullanıcılar aşapğıdaki adımları yaparak son check-in kaldırabilirsiniz.Teknoscrool.com olarak diğer swarm yazılarını incelemek isterseniz aşağıdaki bağlantı sayfalarını kullanabilrisiniz.
Not: Swarm uygulamasında yaşadığını her türlü sıkıntı için bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.
Swarm’da Check in nasıl silinir? Check in nasıl gizlenir
Swarm’da check-in silmek yada gizlemek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.
Son yaptığınız Check in’leri görmek için uygulama ana ekranından profil simgesine dokunun.
Check in geçmişinizden silmek istediğiniz Check-in’i bulun ve üzerine dokunun.
Check-in sayfasının sol üst kısmındaki üç nokta simgesine dokunun.
Açılan menüden “Sil” satırına dokunarak Check in’i silin.
Volkan
1 Haziran 2016 at 01:45
Arkadaşlık isteklerini nasıl silebilirim?eskiden arama yerine a yazıp isimleri bulup silebiliyordum.şimdi eklediklerimiz görünmüyor ve o yüzden de silme şansımız yok.
Seyma
24 Kasım 2017 at 23:31
swarma bir arkadasım beni etiketledi, doğal olarak benim profilimde de gözüktü ben onu yanlışlıkla kaldırdım. Nasıl geri getirebilirim?