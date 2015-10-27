Swarm’da Check-in nasıl silinir? Son Check-in nasıl gizlenir?

Swarm’da Check-in nasıl silinir

Swarm uygulaması bu yıl kullanıcı sayılarında muhteşem şekilde artış gösterdi.Bunun en büyük etkisi kesinlikle sorun çıkarmayan bir uygulama olmasından dolayı.Tabi aktif olarak kullanıldığınıda sakın unutmayalım.

Swarm uygulaması milyonlarca kişinin zevkle kullanıdığı bir uygulama olarak yoluna devam ediyor.Check-in yaparak yakınınızdaki kişiler ile arkadaşlık kurabilmenize yarıyor.Bu sayede sayısı her geçen gün artarken sizlere bazı konularda bilgi vermek istedik.

Genellikle en sık yapılmak istenenlerden bir taneside son check-in’i silmek oluyor.Bazen o ortamda gözükmemek için hemen check-in’i kaldırmak isteyen kullanıcılar aşapğıdaki adımları yaparak son check-in kaldırabilirsiniz.Teknoscrool.com olarak diğer swarm yazılarını incelemek isterseniz aşağıdaki bağlantı sayfalarını kullanabilrisiniz.

Not: Swarm uygulamasında yaşadığını her türlü sıkıntı için bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Swarm’da Check in nasıl silinir? Check in nasıl gizlenir

Swarm’da check-in silmek yada gizlemek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

Son yaptığınız Check in’leri görmek için uygulama ana ekranından profil simgesine dokunun.

Check in geçmişinizden silmek istediğiniz Check-in’i bulun ve üzerine dokunun.

Check-in sayfasının sol üst kısmındaki üç nokta simgesine dokunun.

Açılan menüden “Sil” satırına dokunarak Check in’i silin.

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