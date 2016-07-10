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Swarma giriş yapamıyorum yeni şifre alamıyorum

tarafından 10 Temmuz 2016 Tarihinde eklendi

Swarma giriş yapamıyorum yeni şifre alamıyorum sorunu en çok karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor.Peki çözümü nasıl?

swarm giriş olmuyor

uygulaması son zamanların en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer almaktadır.Sorunsuz çalışan sistemi ve çeşitli hizmetleri ile uygulaması hemen hemen her telefonda bulunmaktadır.Bir ziyaretçimiz uygulamasında sorunlar yaşadığını yazmıştır.Genellikle giriş yapamadığını ve yada ’dan yeni şifre almak istediğinde başarısız olduğunu yazmıştır.Bu konuyu internette araştırdığımızda birçok kişinin karşılaştığını görmekteyiz.özellikle Google Play Store ve Apple Store mağazalarında uygulamanın altın yorum olarak hep bu tarz şikayetler yer almaktadır.Sizlere yeni şifre almak için bazı yöntemleri yazmak istiyoruz.

İlk olarak şifremi unuttum linkini tıklayarak yeni şifrenizi isterseniz mailinize isterseniz cep telefonuile doğrulayabilirsiniz.E-Mail yöntemi ile yaptığınızda mailinize eğer yenileme maili gelmiyorsa ilk olarak Spam/önemsiz klasörüne bakmanız gerekmektedir.Eğer yinede maili gelmediyse kullanığınız Kişisel eposta kutunuzun ayarlarındaki engellediğiniz listede *@foursquare.com uzantılı email olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Bu yöntemlerden sonra yinede e-mail hesabınıza herhangi bir mail gemiyorsa lütfen bize bildiriniz.

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9 Yorum

  1. Pelin

    11 Temmuz 2016 at 00:13

    Mail hala adresime gelmedi.Engelleme ve ya spamda da mevcut değil.

  2. eda

    30 Ağustos 2016 at 08:38

    swarm ve foursquare hiçbiri yok e posta listemde ,engellenenlerdede yok şifremi sıfırlama maili gelmiyor hiçbi türlü . yardım edermisiniz

  3. Teknoloji

    Teknoloji

    30 Ağustos 2016 at 10:28

    Eda hanım e posta hesabınızda spam kutusuna baktınız mı

  4. Melis

    21 Ekim 2016 at 22:12

    Lütfen yardım edin şifrem gelmiyor

  5. Seda

    17 Kasım 2016 at 17:03

    Mail hala adresime gelmedi.Engelleme ve ya spamda da yok yardım eder misiniz

  6. mustafa

    5 Aralık 2016 at 15:30

    merhabalar, şifre resetleme maili henüz gelmedi , konu hakkında değerli yardımınızı rica ederim

  7. Teknoloji

    Teknoloji

    5 Aralık 2016 at 17:44

    merhabalar mustafa bey

    Spam kutusuna düşmüş olabilir mi?

  8. GÖKHAN

    30 Aralık 2016 at 03:47

    Maili defalarca göndermeme rağmen hiç bir şekilde gelmiyor engelli ve ya spam kutusunada düşmüyor. Yardım edermisiniz?

  9. GÖKHAN

    11 Ocak 2017 at 02:33

    Mail hala gelmiyor.

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