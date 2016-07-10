Swarma giriş yapamıyorum yeni şifre alamıyorum sorunu en çok karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor.Peki çözümü nasıl?
Swarm uygulaması son zamanların en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer almaktadır.Sorunsuz çalışan sistemi ve çeşitli hizmetleri ile Swarm uygulaması hemen hemen her telefonda bulunmaktadır.Bir ziyaretçimiz Swarm uygulamasında sorunlar yaşadığını yazmıştır.Genellikle Swarm giriş yapamadığını ve yada Swarm’dan yeni şifre almak istediğinde başarısız olduğunu yazmıştır.Bu konuyu internette araştırdığımızda birçok kişinin karşılaştığını görmekteyiz.özellikle Google Play Store ve Apple Store mağazalarında uygulamanın altın yorum olarak hep bu tarz şikayetler yer almaktadır.Sizlere Swarm yeni şifre almak için bazı yöntemleri yazmak istiyoruz.
İlk olarak şifremi unuttum linkini tıklayarak yeni şifrenizi isterseniz mailinize isterseniz cep telefonuile doğrulayabilirsiniz.E-Mail yöntemi ile yaptığınızda mailinize eğer yenileme maili gelmiyorsa ilk olarak Spam/önemsiz klasörüne bakmanız gerekmektedir.Eğer yinede maili gelmediyse kullanığınız Kişisel eposta kutunuzun ayarlarındaki engellediğiniz listede *@foursquare.com uzantılı email olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Bu yöntemlerden sonra yinede e-mail hesabınıza herhangi bir mail gemiyorsa lütfen bize bildiriniz.
Pelin
11 Temmuz 2016 at 00:13
Mail hala adresime gelmedi.Engelleme ve ya spamda da mevcut değil.
eda
30 Ağustos 2016 at 08:38
swarm ve foursquare hiçbiri yok e posta listemde ,engellenenlerdede yok şifremi sıfırlama maili gelmiyor hiçbi türlü . yardım edermisiniz
Teknoloji
30 Ağustos 2016 at 10:28
Eda hanım e posta hesabınızda spam kutusuna baktınız mı
Melis
21 Ekim 2016 at 22:12
Lütfen yardım edin şifrem gelmiyor
Seda
17 Kasım 2016 at 17:03
Mail hala adresime gelmedi.Engelleme ve ya spamda da yok yardım eder misiniz
mustafa
5 Aralık 2016 at 15:30
merhabalar, şifre resetleme maili henüz gelmedi , konu hakkında değerli yardımınızı rica ederim
Teknoloji
5 Aralık 2016 at 17:44
merhabalar mustafa bey
Spam kutusuna düşmüş olabilir mi?
GÖKHAN
30 Aralık 2016 at 03:47
Maili defalarca göndermeme rağmen hiç bir şekilde gelmiyor engelli ve ya spam kutusunada düşmüyor. Yardım edermisiniz?
GÖKHAN
11 Ocak 2017 at 02:33
Mail hala gelmiyor.