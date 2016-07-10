Swarma giriş yapamıyorum yeni şifre alamıyorum sorunu en çok karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor.Peki çözümü nasıl?

Swarm uygulaması son zamanların en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer almaktadır.Sorunsuz çalışan sistemi ve çeşitli hizmetleri ile Swarm uygulaması hemen hemen her telefonda bulunmaktadır.Bir ziyaretçimiz Swarm uygulamasında sorunlar yaşadığını yazmıştır.Genellikle Swarm giriş yapamadığını ve yada Swarm’dan yeni şifre almak istediğinde başarısız olduğunu yazmıştır.Bu konuyu internette araştırdığımızda birçok kişinin karşılaştığını görmekteyiz.özellikle Google Play Store ve Apple Store mağazalarında uygulamanın altın yorum olarak hep bu tarz şikayetler yer almaktadır.Sizlere Swarm yeni şifre almak için bazı yöntemleri yazmak istiyoruz.

İlk olarak şifremi unuttum linkini tıklayarak yeni şifrenizi isterseniz mailinize isterseniz cep telefonuile doğrulayabilirsiniz.E-Mail yöntemi ile yaptığınızda mailinize eğer yenileme maili gelmiyorsa ilk olarak Spam/önemsiz klasörüne bakmanız gerekmektedir.Eğer yinede maili gelmediyse kullanığınız Kişisel eposta kutunuzun ayarlarındaki engellediğiniz listede *@foursquare.com uzantılı email olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Bu yöntemlerden sonra yinede e-mail hesabınıza herhangi bir mail gemiyorsa lütfen bize bildiriniz.

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