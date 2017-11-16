Suya düşen telefonu kurtarmak için önemli ilk adımlar

Telefonunuz suya düştüyse yapmanız ve yapmamanız gereken bazı püf noktalar yer almaktadır.

Yeni nesil amiral gemisi modellerinin bazılarında su geçirmezlik özelliği bulunuyor.Fiyatı yüksek olup suya ve toza karşı dayanıksız olan pahalı modellerde bulunuyor.Akıllı telefonların en büyük dezavantajlarından ekran kırılması ve suya düşmesidir.Bugün sizlere suya düşen telefona yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak yapılmaması gerekenler şöyle;

Suya düşen telefonu açmayı denemeyin

tuşlara basmayınız

suya düşünce bir panik ile telefonu sallayıp suyun azalmasını denemeyin

telefonun sağından solunda üfleme yapmayınız.Daha fazla suyu ilerilere iletebilirsiniz.

Saç kurutma makinesinde kurutmayı denemeyin.

Peki yapılması gerekenler neler?

İlk olarak cihazı kapatın ve dik konumda sabit bir yere koyunuz.

Eğer kullanıyorsanız kılıfını,SIM kartınızı ve microSD kartınızı çıkartırın.

Çoğu telefonlarda artık batarya çıkmıyor fakat eğer bataryanız çıkıyorsa hemen arka kapağı açın ve bataryanızı çıkartın.

Kağıt havlu ile telefonu kurulayın.

Bir poşete pirinç koyun ve telefonu içine yerleştirin.En az bir gün kalacak şekilde bekletin.

Yukarıdaki adımlar ile telefona yapılacak ilk önemli adımları atmış olacaksınız.Tüm yapılanlara rağmen eğer çalışmazsa mecburen servise göndermekten başka çareniz bulunmamaktadır.

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