Suya düşen telefonu kurtarma

Akıllı telefonların en büyük düşmanlarından bir tanesi ise sıvı temasıdır. Akıllı telefonlarını suya düşürenlerin yaptığı bir çok hatadan bahsetmek istiyoruz.

Mantık olarak kafanızda işe yarabileceğini düşündüğünüz fikir, telefonunuzu daha kötü durumlara getirebiliriz.

Suya düşen akıllı telefona ne yapılabilir?

İlk olarak bilinen yanlış teknik kesinlikle suya düşen telefonu saç kurutma makinesi ile kurulamaya çalışmayınız. Saç makinesi ile kurutmaya kalktığınızda telefonunuzun içinde bulunan suyu, daha fazla yaymanıza yaramaktadır.

Diğer yapılan bir yanlış uygulama ise elektrik süpürgesi ile suyu çekmeyin sakın yapmayınız. Elektrik süpürgesi telefon içindeki suyu çekse bile telefonun içinde bulunan parçalara zarar verecektir. Genellikle dokunmatik sorunları ortaya çıkmaktadır.

Akıllı telefonunuz sıvı ile teması olduğunda ilk olarak yapmanız gereken işlemler şöyle;

Kısa devre koruması olan telefonlar otomatik olarak kapanacaktır. Siz yinede telefonu hemen kapatınız. Eğer telefonuzun bataryası çıkartılabilir durumda ise direk bataryayı çıkarmayı tercih ediniz. Telefon açık kaldığı taktirde su daha fazla kısımlara ilerleyebilir.

Kapatma işleminden sonra telefonu olabildiğince parçalarına ayırın. Batarya, hafıza kartı, SIM kart v.s. çıkabilecek her parçayı çıkartınız.

Kurulama işlemini normal havlu yada bez ile yapmayınız. Havlu yerine pamuk ile kurulama işlemi size daha fazla fayda sağlayacaktır.Kulak çöpü ile telefonunuzda ulaşabildiğiniz kısımları kurulayınız. ,

Eğer bulabiliyorsanız Silika Jel

Silika Jel’i ilk defa duyabilirsiniz. Aslında bu madde uzun zamandır hayatımızın içindedir. Genellikle yeni bir çanta yada kıyafet aldığınızda içinde çıkmaktadır. Bu Slika Jel nemden, pas ve küflenmeye karşı ürünleri korumaktadır. Telefonunuzu bir kabın içine koyun ve Slika Jel’i kabın içine yerleştirin.

Eğer Slika Jel bulamıyorsanız en doğal çözüm ise Pirinç’tir. Bir kabın içine telefonu koyun ve boş kalan kısımları pirinç ile tamamlayınız. Ne kadar kabın içinde kalacak diyorsanız ortalama 2 gün kalmasında fayda var. 2 gün sonrasında telefonu çıkartıp şarja taktığınızda hemen telefonu açmayınız. Eğer şarj oluyorsa yüzde 100 olduğunda telefonu açınız.

Eğer şansınızda iyi giderse telefonu bu şekilde kurtarabilirsiniz. Bu adımların haricinde yanlış işlem yaptığınızda telefon tamamen bozulabilir.

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