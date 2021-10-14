Suunto Ambit akıllı saat modellerinde pusula kalibrasyon

Bu yazıda sizlere Suunto Ambit akıllı saat modellerinde pusula kalibrasyonu yapma konusunda bilgi vermek istedik. Suunto Ambit, profesyonel akıllı saat modelleri bulunmaktadır. Profesyonel dağcı ve sporcular genellikle ilgi duymaktadır. Bu akıllı saat modelini aldığınızda sizden ilk olarak pusula kalibrasyonu isteyecektir.

Üç boyutlu pusulanın kalibrasyonu, biri yatay döndürme ve diğeri dikey eğme olmak üzere iki işlem gerektirir.

Pusula kalibrasyonuna erişmek için:

1. Seçenekler menüsüne girmek için [Next]düğmesini basılı tutun.

2. [Light Lock] düğmesini kullanarak GENERAL (GENEL) öğesine gidin ve [Next] düğmesi ile giriş yapın.

3. [Start Stop] veya [Light Lock] düğmesini kullanarak Compass (Pusula) öğesine gidin ve [Next] düğmesi ile giriş yapın.

4. Calibration (Kalibrasyon) öğesini seçmek için [Next] düğmesine basınız.

Pusulayı kalibre etmek için:

1. Cihazı mümkün olduğu kadar düz tutun ve ekranın dış kenarı dolana ve kalibrasyonun başarılı olduğunu onaylayan bir ses duyana dek döndürün. Cihaz düz durmadığında ekranda Level (Düzleştir) iletisi yanıp söner.

2. Başarılı düzey kalibrasyonundan sonra eğim kalibrasyonu otomatik olarak başlar. Bir onay sesi duyana ve Calibration successful (Kalibrasyon başarılı) iletisi görüntülenene dek cihazı 90º eğimli bir şekilde tutun. 59 tr Kalibrasyon başarılı olmazsa, Calibration failed (Kalibrasyon başarısız) iletisi görüntülenir. Kalibrasyonu yeniden denemek için [Start Stop] düğmesine basın.

NOT: Pusula ölçümlerinin doğru olması için doğru bir sapma değeri ayarlayın. Kağıt üzerindeki haritalar gerçek kuzeyi gösterir. Pusulalar ise yeryüzünün manyetik alanlarının çektiği bir bölge olan manyetik kuzeyi gösterir. Manyetik Kuzey ile gerçek Kuzey aynı yerde olmadığı için, pusulanızda sapma ayarı yapmanız gerekir. Manyetik ve gerçek kuzey arasındaki açı sizin sapma

değerinizdir. Sapma değeri çoğu haritada görünür. Manyetik kuzeyin yeri her yıl kez değiştiği için, en doğru ve güncel sapma değeri internetten araştırabilirsiniz.