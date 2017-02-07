Herkes yeni Surface Pro’nun resmi duyurusunu beklerken, Surface Pro 5 muhtemelen 2017’nin sonbahar aylarına kadar ortaya çıkmayacak. MWC 2017’de duyurulma ihtimali olan Surface Pro 5 hakkında bildiklerimizi derledik.

Surface Pro 5 Çıkış Tarihi

Microsoft, Surface Pro 4 modelini 2015’in Ekim ayında çıkarmıştı ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde de Surface Pro 5’in çıkacağı düşünülüyordu. Fakat beklenen olmadı ve Ekim’deki Windows etkinliğinde boş geçildi. Şimdi ise Surface Pro 5’i 2017 yılında bekliyoruz.

Sıradaki büyük Windows güncellemesi (Creators Update) ise bahar aylarında geleceği için, firma Surface Pro 5 için de bu tarihe kadar bekleyecektir. Çinli web sitesi Digitimes’ın yaydığı söylentilere göre ilk çeyrekte, büyük ihtimalle Mart ayında Surface Pro 5 duyurusu gerçekleşecek. Ardından da birkaç ay içinde ürün resmi olarak satışa sunulacaktır.

Ayrıca Yibada’nın raporlarına göre ürün bu hafta Barcelona’da başlayacak olan mobil fuarı MWC 2017’de de duyurulabilir.

Surface Pro 5 Teknik Özellikleri

Her ne kadar konuşmak için erken olsa da, Surface Pro 5’in sistem özellikleri hakkında bazı tahminlerimiz var. Bunlardan ilki, Surface Pen’in güncelleneceği iddiası. Yeniden şarj edilebilir bataryasıyla, Surface Pen tablete magnetik olarak bağlandığı zaman kablosuz şekilde şarj olacak. Şu andaki Surface Pen’de magnetik bağlantı özelliği olsa da, alkalin AAAA bataryayla yeniden şarj edilemiyordu.

Bir diğer söylentiye göre ise Surface Pro 5’de Intel’in en son nesil işlemcisi kullanılacak. Bazı kişiler bunun altıncı nesil Skylake çipset olacağını söylese de, yeni gelecek olan Kaby Lake kod adlı işlemcinin de yer alma olasılığı mevcut. Hatta bir başka söylentiye göre Microsoft, yeni Surface Pro cihazında Qualcomm Snapdragon sistem çipi kullanacak ve bataryadan daha iyi verim almaya çalışacak. Fakat şu an en çok ihtimal Intel Kaby Lake Core i7’ye verilmekte.

Ayrıca yine Çin’deki kaynakların yaydığı dedikodulara göre, Surface Pro 5’de hem 2K, hem 4K ekranlı iki sürüm olacak. Ayrıca RAM miktarı 16GB’a kadar yükseltilebilecek. Ayrıca Surface Pro’nun yeni modelinde ilk defa USB-C portu da yer alabilir.

Peki Surface Pro 5 kaç para olacak? Cihazın fiyatı hakkında farklı söylentiler olsa da, bir önceki ürünle fazla değişiklik göstermesi beklenmiyor. Muhtemelen Surface Pro 4 ile yakın fiyatta satılacaktır.

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