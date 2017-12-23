Stephen King’in En İyi 5 Yapıtı

Stephen King’in en iyi yapıtlarının neler olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olabileceğini düşünüyoruz.

IT(O)

Dünya tarihinde yazılmış en iyi romanlardan birisi olan It(O) 1000 sayfadan fazla olmasına rağmen asla sıkılmayacağınız muhteşem bir eser olarak karşımıza çıkmakta. Küçük bir Amerikan kasabası olan Derry de, kanalizasyon mazgallarının altındaki dehlizlerde yaşayan yaratık 27 yıl da bir uyanıp insanları öldürmektedir. 1986’da yayınlanan roman, bir çok okurun kabusu olmayı başarmış, o yılın en çok satan kitabı olmuştur.

MAHŞER

Stephen King’in en beğenilen ve en ünlü eserlerinden olan Mahşer, klasik iyi-kötü savaşına farklı bir soluk getirmeyi başarmıştır. İnsanlar üzerinde deney yapılan bir kuruluştan kaçan biri, kısa süre sonra bütün insanlığı yok edecek ölümcül bir virüs yaymaya başlar. Hayatta kalmayı başaran korku ve şaşkınlık içindeki bir avuç insanın kendilerini kurtaracak bir lider arayışı içine girmesin konu edinirken, kitap devlet otoritesinin yok oluşunu ve bilinen tüm düzenlerin yok olabileceğini anlatan başarılı bir yapıttır.

HAYVAN MEZARLIĞI

Stephen King’in en çok bilinen romanlarından olan Hayvan Mezarlığı, 1985 yılında beyazperdeye aktarılmıştır. Stephen King’in en sert romanlarından biri olarak gösterilir. Louis Creed ve ailesi eski Kızılderili mezarlığındaki ruhların gazabına uğramışlardır. Psikolojik gerilim tadında okuyacağınız elinizden hiç düşürmeyeceğiniz bir kitap.

MEDYUM

Medyum, hem kitabı ile hem de sinema filmi ile Stephen King’in ünlü bir eseridir. Medyum, Jack Torrance adında bir yazarın, alkolü bırakarak kendisi ve ailesinin hayatını yeniden düzene koyma düşüncesiyle, dağ başındaki bir otelin bakıcılık işini kabul etmesiyle başlar. Medyum, Stephen King’in Amerika’da en çok satan romanlarından olmakla birlikte “Korku-Gerilim Yazarı” olarak da ün yapmasını sağlamıştır.

22/11/63

ABD’nin otuz beşinci başkanı John Fitzgerald Kennedy’nin suikastını anlatan bir eser. John Fitzgerald Kennedy 22 Kasım 1963 cuma günü saat 12.30’da Dallas’da Lee Harvey Oswald tarafından öldürülür. Elim olay neticesinde soğuk savaşın hüküm sürdüğü dünya üzerinde dengelerin değişmesine yol açtığı gibi bu suikasta şahit olan birçok Amerikalının üzerinde derin izler bırakır.

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