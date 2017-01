Steam’da Civilization VI indirimde

En iyi strateji oyunu almak istiyorsanız Civilization VI oyunu indirime girdi.

Strateji oyunları arasında en iyi oyunlar arasında gösterilen Civilization VI oyunu Steam’daki indirimden sanibini aldı.Civilization serisinin sonuncu oyunu olan ve her yönden dahada geliştirilen Civilization VI oyunu 21 Ekim 2016 günü çıktı ve yaklaşık 1.5 aylık bir süre içinde en çok satan oyunlar arasında yerinide aldı.Civilization, zamana meydan okuyan bir imparatorluk kurmaya çalıştığınız, sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Taş Devri’nden Bilgi Çağı’na kadar uzanacak bir uygarlık kurup ona önderlik ederek Dünya kurabilirsiniz.

Civilization VI Steam’daki kış indirimleri kapsamında 197.10 TL’ye düştü.Tabi bir önceki oyun olan Civilization V ise 12.25 TL’ye düşmüştür.Bizim size önerimiz ilk önce Civilization V ile başlamanız ve daha sonra VI seriye geçmenizdir.

Civilization VI sistem gereksinimleri ise şöyle;

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7×64 / Windows 8.1×64 / Windows 10×64

İşlemci: Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB & AMD 5570 or nVidia 450

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Device

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7×64 / Windows 8.1×64 / Windows 10×64

İşlemci: Fourth Generation Intel Core i5 2.5 Ghz or AMD FX8350 4.0 Ghz or greater

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB & AMD 7970 or nVidia 770 or greater

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Not: Bu oyunda malesef Türkçe dil desteği bulunmamaktadır.

