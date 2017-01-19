Steam Link Nasıl Kullanılır? Steam Link Nedir?

Valve tarafından üretilen Steam Link, PC oyunlarını oturma odanıza taşımanız için son derece bütçe dostu bir cihaz. Steam platformu ve televizyon arasında paylaşım sağlayan cihaz, iyi bir oyun bilgisayarı sahiplerini konsol alma derdinden kurtarıyor.

Steam oyunlarınızı doğrudan Steam kontrolcüsü yardımıyla televizyondan oynayabileceğiniz Steam Link’in kurulumu da son derece basit.

Cihaz şu anda Türkiye’de 24 ay garantili olarak yaklaşık 500 TL’ye satılıyor. Aslında kurumu basit olan bu cihazın maalesef kullanım kılavuzu yeterli bilgi vermiyor. Steam Link’in asıl amacı PC’niz ve televizyonunuz arasında bir bağlantı kurmak. Dolayısıyla öncelikle bilgisayarınızda Steam’in yüklü olduğundan, çalışır durumda olduğundan ve hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun. Eğer Steam çalışmıyorsa, Steam Link de bilgisayarınızı bulamaz ve bağlanamaz.

Ayrıca her Steam Link kullanmak istediğinizde, Steam’in de çalıştığından emin olmak zorundasınız. Dolayısıyla eğer Steam Link’i sıklıkla kullanacaksanız, bilgisayarınızın başlangıç programları arasına Steam’i de eklemeyi unutmayın. Aynı zamanda bilgisayarınızın ev ağına bağlı olduğundan da emin olun. Steam, kablolu bağlantı kullanmanızı öneriyor çünkü bu şekilde gecikmede düşme olacaktır. Ardından Steam’i açın, aile modundan çıkın, sol üstte Steam sekmesinin altındaki Ayarlar sekmesine tıklayın ve Ev İçi Yayın’a basın. Burada ‘Yayın yapmayı etkinleştir’ seçeneğinin aktif olduğundan da emin olun.

Bilgisayarınız hazır olduğunda sırada Steam Link var. Öncelikle yapmanız gereken kabloları ayarlamak ve bir HDMI kablosuyla da, Steam Link’i televizyonunuza bağlamak. Stema Link’in arkasında bir HDMI soketi bulunmakta. Sırada ise kablolu veya kablosuz bağlantı seçme aşaması var. Tekrar hatırlatalım, Steam daha stabil bağlantı için kablolu önerisinde bulunuyor. Bağlantıyı sağladıktan sonra, son olarak da Steam Link cihazınızı nasıl kontrol edeceğinizi seçmelisiniz. Cihaz hem konsol tarzı kontrolcü yardımıyla çalışmakta, hem de mouse – klavye ikilisiyle. Dolayısıyla oynayacağınız oyuna göre ikisinden birini seçmeniz mümkün.

Bilgisayarınızda çalışan her türlü mouse ve klavye Steam Link ile de çalışacaktır. Ayrıca kontrolcü olarak orijinal Steam kontrolcüsü önerilse de, Xbox One, PlayStation 4 DualShock 4 ve Xbox 360 kontrolcüleri de Steam Link ile uyumlu olarak çalışacaktır. Ayrıca direksiyon setleri ve joystickler de Steam Link ile çalışıyor fakat elinizdeki markaya göre bu durum değişmekte.

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