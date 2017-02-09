Başlarda fiyatı dolayısıyla insanlar uzak dursa da, artık SSD’ler çok daha yaygınlaştı. Eskisi kadar pahalı satılmayan SSD’ler, klasik sabit disklerin aksine mekanik parçalar kullanmayan ama onlarla aynı işi, daha üst düzey şekilde gören bilgisayar parçaları.

Bilgisayar kullanıcıları bu konuda sık sık kafa karışıklığı yaşıyor ve SSD gerekli midir, SSD parasına değer mi gibi sorular soruyorlar.

Açık konuşmak gerekirse, artık modern bilgisayarlar için SSD de bir lüks değil, aksine ihtiyaç konumunda. SSD yüklenen bilgisayarda sadece Windows hızlı açılıp kapanmıyor, aynı zamanda pek çok farklı avantaj da yanında geliyor. Örneğin, SSD varken uygulamalar daha hızlı yükleniyor ve bilgisayarın tepkime süreleri hızlanıyor.

SSD’nin masaüstü bilgisayarlara olduğu gibi, laptoplara da faydası yüksek. İlk çıktığı zaman fazla yüksek fiyatları yüzünden ilgi görmese de, durum artık farklı ve insanlar artık dizüstü bilgisayarlarına dahi SSD takıyor. Peki SSD gerçekten gerekli mi?

Bu oldukça güzel bir soru ve eski moda, benchmark testleriyle cevap verebiliriz. Alienware X51’in SSD’li ve SSD’siz yapılan testlerinde ortaya farklı sonuçlar çıkarken, yeni nesil depolama disklerinin faydasını da gözler önüne seriyor. Testler Integral V Series SSD ile yapılırken, bilgisayarın hızında ciddi br artış yaşanıyor. Bu sadece genel açılışa değil, aynı zamanda uygulamalara, oyunlara ve diğer şeylere de etki ediyor.

Ürün, PCMark 8 Home testlerinde SSD’den önce 3575 puan alırken, SSD’nin ardından puan 3693’e yükseldi. AJA okuma ve yazma hızları ise SSD öncesinde 208, 242 (saniye) iken, SSD’den sonra 58 ve 51 oldu. Bilgisayarın açılış hızı da test edildi ve daha önceleri 41 saniyede açılan Alienware X51, artık 16 saniye içinde açılmaya başladı. Testler Blizzard’ın sevilen FPS oyunu Overwatch üstünde de yapıldı. SSD öncesi 65 saniyede açılan Overwatch, artık 10 saniyede açılmaya başladı.

Görüldüğü gibi SSD, klasik sabit disklere oranla ciddi bir performans artışı gerçekleştiriyor. Tabii ki faydaları bu kadarıyla da kısıtlı değil. Bu ürünler aynı zamanda HDD’ye göre tamamen sessiz çalışıyor, bad sector gibi kronik arızalara da sahip olmuyor.

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