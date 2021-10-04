Sosyal medyanın 3 bacağı çalışmıyor

Sosyal paylaşım platformunun en önemli 3 bacağı çalışmıyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook’a maalesef erişim sağlanmıyor.

Bu sosyal medyanın 3 bacağı çalışmayınca en güçlü bacağı Twitter’a herkes yüklendi.

Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı açıklamada, “Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ifadesini kullandı.

Twitter’da bir paylaşım yapan Sayan, “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.