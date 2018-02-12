Soru: WhatsApp Web kullanımını yapamıyorum

WhatsApp uygulamasını aktif olarak kullanıyorsanız ve birçok işinizi WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyorsanız, gelen mesajlara telefon üzerinden cevap vermekten sıkıldıysanız sizlere güzel bir haberimiz var.

WhatsApp uygulamasını internet üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bilgisayar rahatlığı ile karşı tarafa mesaj ve diğer işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Peki WhatsApp Web nasıl kullanılır?

WhatsApp Web’i kullanabilmeniz için mecburen akıllı telefonunuzda WhatsApp uygulaması bulunması gereklidir.

Daha sonra whatsApp Web’i kullanmak için https://web.whatsapp.com/ adresine giriş yapınız.

Açılan sayfada sağ kısımda Kare Kod bulunmaktadır. Bu kod’u okuttuktan sonra WhatsApp Web’i kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdan WhatsApp uygulamasına giriş yapınız. Sağ üst köşede bulunan 3 nokta üst üste sekmesine basın ve açılan ekranda whatsApp Web’i seçiniz.

WhatsApp Web’i seçtiğinizde kameranız açılacak ve bu kamerayı bilgisayarınızda açık bulunan sayfadaki Kare kod’u okutmanız yeterli olacaktır.

Bilgisayar üzerinden yaptığınız tüm işlemler telefonunuzdan da takip edebilirsiniz. Bilgisayar bir nevi uzaktan komuta etme işlemi görmektedir. Genellikle WhatsApp üzerinden çok yazışan kişiler WhatsApp Web’i tercih ediyor. Eğer bugüne kadar kullanmadıysanız kesinlikle öneriyoruz.

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