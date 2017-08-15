Soru: WhatsApp gönderilen mesajlar geri alınır mı?

Bir ziyaretçimiz büyük internet sitelerinde gezerken WhatsApp’ta gönderilen mesajların geri alınmasına yönelik bir haber gördüğünü ve bir türlü kendisinin yapamadığını yazmıştır.

Bizde uzun süre bu araştırmayı yaptık ve malesef şimdilik böyle bir özellik olmadığını gördük.

İnternet sitelerinde yazan son sürüme yükselttikten sonra WhatsApp grup mesajlarının gönderdikten sonra 5 dakika içerisinde geri alınabileceği yazıyor.Bizde son sürümü kullandığımız için denedik ve malesef böyle bir özelliğin olmadığını gördük.Hatta silme şartlarından bir tanesi olarak ise gönderdiğiniz mesajı karşı taraf okumadığı taktirde silindiği yazıyor.Bunu da denedik ama olmadığını gördük.

Sonuç olarak WhatsApp’ta gönderdiğiniz mesajları geri alamıyorsunuz.Bu özellik ilerleyen zamanlarda gelir mi gelmez mi bilmiyoruz fakat şu an böyle bir şey söz konusu bile değil.

Güvenilir büyük internet sitelerinin bu tür haberlerinin altındaki yorumlara baktığımzıda hemen hemen hepsinin kendilerini kandırdığını ve yalan haberler yapıldığı yorumlarını görmekteyiz.

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