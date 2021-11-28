Soru: Telefon görüşmesi yapmadığım halde ekran kapanıyor (Yakınlık sensörü)

Bildiğiniz üzere akıllı telefonlarda yakınlık sensörü bulunmaktadır. Telefon ile konuştuğunuz esnada telefonu kulağınıza götürdüğünüz anda ekran otomatik olarak kapanmaktadır. Kulağınızdan çektiğiniz anda telefon açılmaktadır.

Bazı durumlarda yakınlık sensörü sorunları oluşmaktadır. Yakınlık sensörü arızası genellikle telefon konuşması yapmadığınız zamanlarda da yakınlık sensörüne elinizi götürdüğünüz anda telefon kararmaktadır. Elinizi çektiğiniz anda telefon geri açılmaktadır. İşte bu durum yakınlık sensörü arızasının başladığının habercisi olmaktadır.

Yakınlık sensörü kulağınıza dayadığınız hoparlörün yanında yer almaktadır. Konuşma yapdığınızda elinizi götürdüğünüzde telefonun ekran koruyucuya girmesi nedeniyle kullanımı kısıtlamaktadır.

Peki yakınlık sensörü arızası nasıl giderilir?

Teknoscrool.com olarak bizde uzun zamandır Pocophone F1 kullanıcısıyız. Arada sırada bizde bu sorunu yaşıyoruz. Sadece telefonu yeniden başlattığımızda bu sorun ortadan kalkmaktadır.

Tuş takımından *#*#6484#*#* kodlarını kullanarak yakınlık sensörü kalibrasyonu yapıldığını söyleniyor. Fakat biz bu yöntemi denemedik. Deneyenlerin nasıl yapıldığına dair bize bilgi verirseniz çok memnun oluruz.

Ziyaretçilerimizden bu sorunu yaşayan ve nasıl çözüme ulaştığı konusunda bilgi veren olursa bu yazı içerisine eklemek istiyoruz. Bu sayede başka marka ve modellerde bu yakınlık sensörü arızası hakkında güzel bir bilgi bankası oluşturmuş oluruz.