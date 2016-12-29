Soru: LG G4 SIM kart nasıl takılır (Çözüldü) (Resimli Anlatım)

Bir takipçimiz ilk defa akıllı telefon aldığını ve LG G4 modelini tercih ettiğini yazmıştır.Akıllı telefon kullanmayı bilmediği için SIM kartın nasıl takılacağı yönünde yardım istemiştir.Bizde LG G4 kılavuzunda yer alan bilgiyi aynen iletmek istiyoruz.Ayrıca kullanma kılavuzunda resimli olarak gösterdiği için resimleride eklemek istedik.Bu sayede daha rahat bir şekilde SIM kartınızı takabilirsiniz.

1. Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun.Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi diğer elinizin başparmağını kullanarak arka kapağı kaldırıp çıkarın.

2. SIM kartı şekilde gösterildiği gibi SIM kart yuvasına kaydırarak yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

NOT: Cihazla yalnızca microSIM kartlar çalışır.

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