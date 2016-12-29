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Soru: LG G4 SIM kart nasıl takılır (Çözüldü) (Resimli Anlatım)

tarafından 29 Aralık 2016 Tarihinde eklendi

Bir takipçimiz ilk defa akıllı telefon aldığını ve modelini tercih ettiğini yazmıştır.Akıllı telefon kullanmayı bilmediği için SIM kartın nasıl takılacağı yönünde yardım istemiştir.Bizde kılavuzunda yer alan bilgiyi aynen iletmek istiyoruz.Ayrıca kullanma kılavuzunda resimli olarak gösterdiği için resimleride eklemek istedik.Bu sayede daha rahat bir şekilde SIM kartınızı takabilirsiniz.

1. Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun.Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi diğer elinizin başparmağını kullanarak arka kapağı kaldırıp çıkarın.

lg-g4-sim-kart-takma

2. SIM kartı şekilde gösterildiği gibi SIM kart yuvasına kaydırarak yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

lg-g4-sim-kart-takma-1

NOT: Cihazla yalnızca microSIM kartlar çalışır.

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