Soru: Instagram’da gizli profilleri nasıl görebilirim?

Geçen gün mail yoluyla bir soru gelmişti. Aslında biz bu soruyu cevaplamak istemiyorduk ama birkaç kişiden daha gelince cevaplama ihtiyacı hissettik.

Gelen soru ise “ Instagram’da gizli profilleri nasıl görebilirim “

Dünya’nın en büyük online fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’da birçok özellik bulunmaktadır. Instagram’da kullanıcı hesabını açarken fotoğraflarını isterse herkese açık olarak paylaşabilmektedir. Kullanıcı eğer herkese fotoğraflarını göstermek istemiyorsa gizli hesap seçeneğine kullanabilmektedir.

Instagram’da kullanıcılar hesap oluştururken fotoğraflarının gizli tutulmasını istediğinde o hesabı görmek için hiçbir yol bulunmamaktadır. Tek görebilme şansınız ise kişiyi takip etmenizdir. Eğer sizi kabul etmezse yapabilecek bir şey kalmamaktadır. İnternette Instagram gizli profilleri görmek için uygulamalar bulunuyor fakat bu uygulamaların hiçbiri çalışmamaktadır. Bu uygulamalar büyük ihtimal ile sizlerin kişisel bilgilerine ulaşmak için yapılmış virüs içeren uygulamalardır. Kesinlikle bu uygulamaları indirmenizi tavsiye etmiyoruz.

Gizli hesabı aktif ettiyseniz merak etmeyin fotoğraflarınızı sadece takipçileriniz görebilmektedir. Size gelen tanımadığınız kişilerin fotoğraflarınıza bakmamanızı bu şekilde sağlayabilirsiniz. Genellikle hesabınızı açık bıraktığınızda otomatik davetiye gönderen takipçi artırma sistemlerini kullananlara denk gelebilirsiniz.

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