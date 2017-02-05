Soru: Huawei yeni klasör oluşturma (Cevaplandı)

Huawei’de yeni klasör oluşturmak için ne yapmalıyım diye arama yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Her zaman olduğu gibi bize sorularınızı sıkılmadan sorabilirsiniz.Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.Bize gelen bir soruyu cevapladırıp belki ihtiyacınız olabileceğini düşünerek açmaya karar verdik.Belki çok basit bir konu olabilir fakat kesinlikle sıkıntı yaşayanlar olacağını düşünüyoruz.Bir takipçimiz Huawei Honor 7 aldığını ve yeni klasör oluşturamadığını nasıl yeni klasör oluşturabileceği konusunda yardım istemiştir.

Türk Telekom Honor 7 modelinde yeni klasör oluşturma işlemi menü tuşuna yada herhangi bir işlev ile yapılmamaktadır.Yapmanız gereken ise birleştirmek istediğiniz uygulamayı basılı tutun ve diğer uygulamanın üstüne doğru sürüklediğinizde iç içe gireceklerdir.Bu sayede yeni klasör oluşturmuş olacaksınız.Sadece bu şekilde klasör oluşturabilirsiniz.

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