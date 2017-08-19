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Soru: GM 5 Plus Alarm sesi değiştirme (cevaplandı)

tarafından 19 Ağustos 2017 Tarihinde eklendi

Neşet isimli bir kullanıcısı ziyaretçimiz bize alarm müziğinin nasıl değiştirebileceği konusunda destek istemiştir.

Teknoscrool.com olarak sizlerin sorularına hemen hemen hepsine cevap vermeye çalışıyoruz.Öncelikle Neşet bey’e bir özür borçluyuz.22 Temmuz günü yazdığı soruyu malesef göremedik ve bugüne cevaplama nasip oldu.

GM 5 Plus alarm müziği değiştirmek için herhangi bir 3.parti uygulamasına gerek yoktur.İlk olarak yapmanız gereken Menü’den Saat sekmesine giriş yapınız.Alarm bölümünde saat’in hemen sağ alt çaprazında alt ok işareti bulunmaktadır.Bu ok işaretine bastığınızda aşağıda doğru kayar menü açılacaktır.Bu kısımdan “Varsayılan Zil sesi” yazan bölüme tıklayıp istediğiniz alarm sesini değiştirebilirsiniz.Ayrıca GM 5 Plus alarm’da titreşimi kapatıp açma bölümünüde buradan yapabilirsiniz.

Eğer ok işaretini anlamadıysanız sizlere fotoğraf ekliyoruz.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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