Soru: Emniyet kemerli ve USB Radyolu akülü araba önerisi

Bir ziyaretçimiz bizden akülü araba konusunda destek istemiştir.

İstediği özellikler 12V gücünde olması,USB yada radyo özelliği ve emniyet kemerli bir akülü araba önermemizi rica etmiştir.Tabi en önemli ricası ise 1000 TL altında olması ve yedek parça konusunda herhangi bir sıkıntı yaşatmamasıdır.

İnternet uzun bir araştırma ve sonra fiziki olarak Pilsan Black Thunder 12V akülü arabasını test ettik.Oldukça hızlı ve sağlam bir akülü araba olan Black Thunder’da emniyet kemeri ve radyo’da bulunmaktadır.Çocuklar bu arabayı kullanırken oldukça mutlu olduğunu söyleyebiliriz.Radyolu olması ile çocuklar kendilerini arabadaymış gibi zannetmektedir.

Bu modeli internette ortalama olarak 749 TL ile 824 TL arasında fiyat etiketlerine sahiptir.Bizim size önerimiz internetten alacaksanız sağlam şirketlerden almanız olacaktır.Herhangi bir sorun yaşadığınızda şirket size zorluk çıkartmasın.

Her türlü yorumlarınızı bekliyoruz.

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