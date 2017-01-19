Sony Xperia Z6 Tablet Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Sony 2015 yılının sonunda Xperia Z5’i çıkarsa da, firma Xperia Z sınıfı tabletlerine az ilgi gösteriyor, bunun yerine Xperia X ve Xperia XZ cihazlarıyla ilgileniyor.

Şimdi ise arayı kapama vakti geldi ve muhtemelen MWC 2017 veya IFA 2017 fuarlarıyla birlikte Sony Xperia Z6 tableti de ortaya çıkacak.

Sony Xperia Z6 Tablet Çıkış Tarihi

MWC 2016’da Sony’nin yeni bir tablet duyurmasını beklerken, bunun yerine Xperia X serisinden birkaç konsept cihazla karşılaştık. Sony Xperia Z6 Tablet ise muhtemelen ya MWC 2017’de Şubat ayında, ya da IFA 2017’de Eylül ayında ortaya çıkacak. Buna rağmen tabletin IFA 2017’de duyurulması daha olası duruyor.

Sony Xperia Z6 Tablet Özellikleri

İddialara göre, Sony Xperia Z6 Tablet, Xperia XZ modelinin bazı özelliklerini alabilir. Yeni tablette quad-core Snapdragon 820 işlemci çipseti ve 3GB RAM olacağı söyleniyor. Buna rağmen, Snapdragon 835 gibi daha yeni çipsetlerin kullanılması da olası.

10.1 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen cihazın çözünürlüğü ise 2560 x 1600 olarak kalacak. Ayrıca tasarım olarak metal kasa kullanılacak, tablet suya-toza dayanıklı olacak ve arkasında da bir parmak izi tarayıcısı yer alacak.

Sony Xperia Z6 Tablet muhtemelen en azından 64 GB saklama alanıyla gelecekken, muhakkak microSD kart desteği de olacak ve bu hafıza alanı yükseltilebilecek. Dediğimiz gibi, tıpkı Sony Xperia Z4’te olduğu gibi Sony Xperia Z6 Tablet de suya-toza dayanıklı olacak.

Sony Xperia Z6 Tablet Fiyatı

Android tabletler normal şartlar altında pek pahalı olmasa da, üretimi yapan Sony olunca işler değişir. Piyasaya daima en pahalı ürünleri çıkaran Sony, Sony Xperia Z6 Tablet ile de geleneği bozmayacak gibi. Üst düzey bir cihaz olması beklenen Xperia Z6 muhtemelen ABD’de bile 700 Dolar civarı bir fiyatla satışa sunulacak.

Geliştirilmiş bir arayüzle, premium bir kasayla ve daha parlak bir ekranla çıkması beklenen Sony Xperia Z6 Tablet, şimdiden markanın tutkunlarını heyecanlandırıyor. Cihazın ülkemizde ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı ise henüz muallakta.

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