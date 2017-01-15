Sony akıllı telefon sektöründe üst segment telefonları ile dikkat çekiyor.Sony, Xperia serisi ile özellikle fotoğraf çekmeyi severlere hitap eden modelleri ön plana çıkartıyor.Sony Xperia Z5 modelide bu telefonlardan bir tanesi diyebiliriz.Teknoscrool.com olarak Xperia Z5 özelliklerine kısaca bakmak istedik.

İlk olarak karşımızda 5.2 inçlik bir 424 PPI Piksel yoğunluğua sahip IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 2900 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Bu modelde malesef değiştirebilir bir batarya bulunmamaktadır.Qualcomm Quick Charge 2.0 hızlı şarj desteğinin bulunduğunu belirtelim.Xperia Z5 kamerası nasıl diye merak ediyorsanız 23 megapiksellik bir arka kaemrası ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücünde ise 2.0 GHZ hızında çalışan 8 çekirdkeli Qualcomm Snapdragon 810 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile gayet hızlı akıcı bir telefon olduğu herhalinden belli oluyor.32 GB’lık dahili depolama hafızasının yanı sıra ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.Android Lollipop sürümü ile yüklü geliyor.Marshmallow güncellemesi alacak.Fakat Nougat güncellemesi alıp almayacağına dair herhangi bir netlik bulunmuyor.4.5G olarak CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Suya ve toza karşı dayanıklılığı yer alırken radyo özelliğininde olduğunun altını çizelim.Parmak izi özelliğide bulunan Sony Xperia Z5 modeli ortalama olarak 1899 TL ile 1999 TL arasında satış fiyatı bulunmaktadır.

Sony Xperia Z5 yorumlarınızı bekliyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)