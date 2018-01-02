Sony Xperia XZ2 dedikoduları artıyor

Sony Xperia XZ2 söylentileri hergeçen gün artmaya devam ediyor.

Japonya merkezli dev firma Sony, çıkartmış olduğu telefonlar konusunda sürekli olarak eleştiriler almaktaydı. Yapılan testler aşamasında radyasyon verilerinin fazla çıkması ve hız testlerinde aksaklıklar nedeniyle kullanıcılar tarafından tercihin az olmasına neden olmaktaydı.

2018 yılında piyasaya sunacağı Sony Xperia XZ2 eski modellerine karşı son derece şık tasarımı ve Geekbench’deki testlerdeki veriler ile olumlu bir izlenim bırakmayı başardı. Sonyx Xperia XZ2 özellikleri ise;

– İki depolama alanı mevcuttur. ( 4 GB ve 6 GB RAM)

– 4.48 inç ekran

-159 gram ağırlığı ile oldukça hafif.

-X-Realitiy desteği de bulunan telefonun başlıca özellikleri bunlardan oluşmaktadır.

Sony çıkaracağı bu telefon ile gözleri üzerine çevirmeyi planlamaktadır. İlerleye günlerde yapılacak olan tanıtım ile Sony Xperia XZ2 fiyatı konusunda bilgilendirme yapacaktır.

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