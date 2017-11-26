Sony firmasının uzun zamandır akıllı telefon piyasalarında var olması birçok kullanıcının bu telefonlara olan taleplerin artmasına neden olmaktadır.

Ancak uzun zamandır piyasalarda boy gösteren Sony firmasının beklentilerin çok altında kalan satış rakamları firmanın hayal kırıklığı yaratmasına neden olmaktadır. Bu sefer orta segmentte karşımıza çıkacak olan Sony Xperia XZ Premium modelinin merak edilen ve basına sızan teknik özellikleri hakkında sizlere bilgiler sunmak istiyoruz.

Kamera konusunda her zaman diğer firmaların üstünde bir performans sunma başarısı gösteren Sony’nin yeni modeli de kamerası ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Özellikle de kameralarının çözünürlüğünde bir çığır açan Sony’in yeni modelinde bulunan eksiklik ise arka kamerasında çift kamera sisteminin bulunması. Ön kamerada çift kamera ile gelen bu modelin arka kamerasında ise sadece bir kamera bulunması eksik olan yönleri arasında ilk sırada gelmektedir.

Sony Xperia XZ Premium teknik özellikleri

Orta seviye bir telefon olarak karşımıza çıkacak olan bu modelin ekran boyutu konusunda 6 inçlik ekran ile gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ekran çözünürlüğü konusunda ise çok tatmin edici bir çözünürlük sunmayan bu telefonda sadece 1080p çözünürlüğünde ekran bulunmaktadır. İşlemci olarak ise Snapdragon 630 tercih eden bu telefonda bulunması beklenen RAM kapasitesi ise 4 GB’dır. 32 GB gibi düşük bir dahili depolama alanı sunan Sony firmasının bu konuda sunduğu SD kart desteği biraz olsun kullanıcıların rahatlamasına neden olmaktadır.

Kamera konusunda ise kullanıcılarına yine üst düzey bir performans sunan Sony arka kamerada 21 MP çözünürlüğe sahip olan kamera ile gelmektedir. Ön kamera yani selfie kamerasında ise kullanıcılarına çift kamera özelliğini sunan firma kameralarında 16 MP ve 8 MP çözünürlüğe ait olarak iki farklı kamera bulundurmaktadır. Aslında ön kamerada tercih edilen bu özelliğin arka kamerada kullanılması kullanıcılar tarafından beklenen özellikler arasında yer almaktadır. Son olarak ise Android işletim sisteminin son sürümü olarak Oreo ile gelmesi muhtemel olan telefonun ne zaman satışa çıkacağı konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Telefon hakkında ortaya atılan iddiaları sizlere sitemizden devamlı olarak paylaşamaya devam edeceğiz.

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