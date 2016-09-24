Sony Xperia XZ nasıl? Yorumlar

Sony Xperia XZ hem donanımı ve özellikleri ile büyük beğeni toplamaktadır.Üst segment bir telefon olan Sony Xperia XZ özelliklerine kısaca bakalım;

İlk olarak 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekranı bulunmaktadır.2900 mAh’lık hızlı şarj özelliği bulunan bataryası ile iyi bir şarj süresi sunmayı hedefliyor.Sony Xperia XZ işlemci gücüne baktığımızda ise 2.2 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisi bulunmaktadır.3 GB RAM ile akıcı bir kullanım sunmaktadır.Sony Xperia XZ microSD hafıza kartı takılıyor mu sorusuna yanıt arıyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.Sony telefonlarına her zaman hafıza kartı desteği sunmaktadır.Bildiğiniz üzere Sony akıllı telefonlarında üst seviye bir kamera bulunmaktadır.

Xperia XZ modelinde 23 megapiksellik bir arka kamera bulunurken 13 megapiksellik bir selfie kamerası bulunmaktadır.Özçekim yapmayı severler ön kameranın çözünürlüğünden memnun kalacaktır.4.5G teknolojisi olarak Kategori 9 sınıfı desteklemektedir.Saniyede 450 Mbps indirme hızına ulaşırken 50 Mbps karşı tarafa yükleme hızına ulaşmaktadır.Yeni nesil akıllı telefonlarda artık radyo özelliği çok fazla bulunmuyor.Fakat Sony tüm modellerinde radyo desteğini koymaya devam ediyor.Parmak izi tarayıcısı ile farklılık yaratan bu modele ilgi yoğun olacak.

Sony Xperia XZ Türkiye satış fiyatı ve Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair malesef şuan için herhangi bir resmi bilgi bulunmamaktadır.Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

(3 votes, average: 5,00 out of 5)

votes, average:out of 5)