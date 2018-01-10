Sony Xperia XA2 Ultra yorumları ve özellikleri

Büyük ekranlı bir telefon arıyorsanız Sony’nin Xperia XA2 Ultra özellikleri tam size göre diyebiliriz.Neden derseniz hem büyük ekran hem performans ve kamera özellikleri ile sizi cezbedebilir.

Sony Xperia XA2 Ultra teknik özelliklerine baktığımızda 6.0 inçlik FULL HD dev bir ekran bulunmaktadır.367 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 76.11 oranındadır.Bu oran gerçekten çok iyidir.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3580 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Bu kadar geniş bir ekrana sahip olan modele bakalım ne kadar destek gösterecek.Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteğininde olduğunu hatırlatalım.Xperia XA2 Ultra kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 23 megapiksel çözünürlüğüne sahip bir arka kamerası bulunmaktadır.

16 MP kameramızın Optik Görüntü Sabitleme özelliğiyle keskin ve parlak selfie’ler, Gece Portresi Flaşı ile ise doğal görünümlü cilt tonlarına sahip net kareler yakalayabilirsiniz.120° süper geniş açılı selfie kamerasıyla daha fazla çevreyi kareye sığdırabilirsiniz.El hareketiyle etkinleşen deklanşör daha doğal görünen bir poz için avcunuzu otomatik olarak algılar ve selfie’nizi çeker.

Ayrıca 8 megapiksel çözünürlüğünde de ikinci bir arka kamera yer alıyor.Ön kamera ise 16 megapikseldir.Selfie çekmeyi seviyorsanız bu modelin kamerası sizi yeterince tatmin edecektir.Hız konusunda da çok iyi olan Xperia XA2 Ultra, 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 chipset bulunmaktadır.

4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak çok zor olacak.32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan microSD kart takarak kapasitesini artırabilirsiniz.Sony, zaten hemen hemen bütün akıllı telefon modellerine hafıza kartı desteği koymaktadır.Android’in son sürümü olan 8.0 Oreo ile birlikte gelecektir.4.5G teknolojisi olarak CAT 12 yer almaktadır.Yani saniyede 600 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.NFC ve parmak izi okuyucusu ile birlikte harika bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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