Sony Xperia XA2 Ultra kapaklı kılıf

Sony Xperia XA2 Ultra modeli hem teknik özellikleri hem tasarımı ile oldukça etkileyici olduğunu hatırlatalım.

Özellikle büyük ekranlı telefon kullanmayı seviyorsanız XA2 Ultra tam size göredir.Tabi büyük ekranlı telefon kullanmanında dezavantajları bulunmaktadır.Örnek vermek gerekirse telefon düştüğünde ekranın kırılma olasılığı daha yüksektir.Ayrıca ekran haricinde telefonun diğer kısımlarına gelecek herhangi bir deforme bile telefon sahibini üzecektir.

Bu kadar kaliteli ve pahalı bir telefon kullanıyorsanız mecburen ekran kılıfı kullanmak zorundasınız.

Sony’nin resmi internet sitesine baktığımızda Xperia XA2 Ultra aksesuarlarının yayınlandığını görmekteyiz.Xperia XA2 Ultra kapaklı kılıf ise gerçekten kaliteli bir koruma sağlıyor.Ayrıca dik durabilme özelliği ile telefonda herhangi bir video izlerken rahatça hareket edebilirsiniz.Xperia XA2 Ultra kılıfın kapağını kapattığınızda ise video otomatik olarak durmaktadır.

Sony Xperia XA2 Ultra kılıf boyutları ise 164,2 x 83,9 x 15,3 mm‘dir.Xperia XA2 Ultra kılıf fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı.Fiyat gelişmesi olduğunda tekrardan sizleri bilgilendireceğiz.Şu an için orjinal kılıf olarak sadece bir çeşit bulunmaktadır.Tabi telefon geldikten sonra çakma kılıf çeşitleri çıkacaktır.O zaman her türlü Xperia XA2 Ultra kılıf çeşitlerine ulaşabilirsiniz.

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