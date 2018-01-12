Sony Xperia XA2 özellikleri ile etkileyici boyutta

Sony’nin yeni modelleri oldukça iddialı şekilde geliyor.Sony Xperia XA2 modelinin teknik özelliklerine kısaca bakalım.

5.2 inçlik en ideal ekran boyutu bulunuyor.424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 74.99’dur.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3300 mAh’lık güçlü bir batarya desteklemektedir.Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliği bulunuyor.Sony her zaman olduğu gibi bu modelde de kamera özellikleri üst seviyede tutmuştur.23 Megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir selfei kamerası bulunmaktadır.Hız konusuna baktığımızda ise 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 3 GB RAM’li Qualcomm Snapdragon 630 chipset yer almaktadır.Dahili depolama hafızası 32 GB, fakat microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’dır.4.5G hızı sizi şaşırtacaktır.

Neden derseniz CAT 12 kategorisinde saniyede 600 Mbps indirme hızına ulaşabilmektedir.NFC ve parmak izi okuyucusu ile birlikte tam donanımlı bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Sony Xperia XA2 Türkiye satış fiyatı konusunda herhangi bir gelişme olduğunda bu konu üzerinden sizleri bilgilendireceğiz.

Eğer bu telefon bana küçük gelir diyorsanız Sony Xperia XA2 Ultra özellikleri ‘ne bakabilirsiniz.

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