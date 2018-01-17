Sony Xperia XA2 dik kapaklı kılıf aksesuar çeşitleri

Sony Xperia XA2 çerçevesiz tasarıma sahip 5.2 inçlik FULL HD ekranı bulunmaktadır.

Bildiğiniz üzere akıllı telefonlar düştüğü zaman genellikle ekrandan zarar almaktadır.Malesef ekran değişim fiyatları neredeyse telefonun 3’te 1 fiyatına denk gelmektedir.Parayı bir kenara bırakın ekran kırıldığında değiştirme zahmeti insanı daha çok düşündürmektedir.Sony Xperia XA2 modelini uzun yıllar kullanmak istiyorsanız kılıf kullanmanızı öneriyoruz.Sony’nin resmi internet sitesine girdiğimizde çok yakında başlığı altında Sony Xperia XA2 kapaklı kılıfın satılacağını görüyoruz.Bu kılıf telefonu oldukça güvenli bir şekilde korurken, kullanma açısından da sizlere güzel kolaylıklar sağlamaktadır.Bu kılıfın en güzel özelliği ise telefonu dik tutabilmektedir.Telefonda uzun süreli bir video izlemek istediğinizde bu kılıf ile rahat bir şekilde keyif yapabilirsiniz.

Sony Xperia kapaklı kılıf’ın diğer güzel bir özelliği ise kapağı kapattığınızda çalışan video ve diğer tüm aktiviteler hemen sonlanmaktadır.Bu orjinal xperia XA2 kılıf fiyatı yazmamaktadır.İlerleyen günlerde geldikten sonra sizlere bildireceğiz.Şu an orjinal olarak bir çeşit Xperia XA2 kılıf görüyoruz.Fakat orjinal olmayan kılıf çeşitleri hemen çıkmaya başlayacaktır.Biz teknoscrool olarak orjinal kılıf öneriyoruz.Neden derseniz hem sağlamlık açısından hem telefonun tam boyutlarını ile üretildiği için sizi daha fazla tatmin edecektir.

Kalite

Tasarım

Telefonu tamamen koruma Özet Telefon kılıfı hakkında kişisel yorumumuz şöyledir. Orjinal kılıf olacağı için kalite ve tasarımından yana hiç şüphemiz yok.Fakat kenar kısımlarına baktığımızda bazı kısımların açık kaldığını görüyoruz.Tabi bu karara fotoğraflara bakarak verdik.Elimize aldığımızda belki zararı olmayacak şekilde olabilir. 4.3

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